Труна із ротанга й квітів: Бріжит Бардо похована у таємниці на морському цвинтарі (фото)

7 січня на півдні Франції відбулася церемонія прощання з легендарною акторкою Бріжит Бардо, яка пішла з життя 28 грудня у віці 91 року. Зірка боролась з онкологічним захворювання та перенесла дві операції. Попри закритий формат служби, її похорон обговорював весь світ.

Основна частина церемонії пройшла в церкві Notre-Dame-de-l'Assomption у Сен-Тропе — місті, яке Бардо зробила світовим курортом і де прожила більшу частину свого життя. Міська влада подбала про шанувальників, встановивши на вулицях великі екрани, тож сотні людей могли спостерігати за похороном в прямому ефірі. Як все минуло, пише видання Paris Match.

Як стало відомо, церемонія розпочалася під звуки "Ave Maria" у виконанні Марії Каллас. Замість традиційних портретів на фасадах розмістили чорно-білу світлину Бардо з тваринами. Цей жест нагадав присутнім про її багаторічну боротьбу за права звірів, якій вона присвятила себе після завершення акторської кар'єри у 1973 році.

Відео дня

Прощання з легендарною акторкою Бріжит Бардо Фото: parismatch.com

Бардо поховали в оповитій ротангом та квітами труні на морському кладовищі Сен-Тропе. Її могила розташована в сімейному секторі, поруч із батьками та першим чоловіком, режисером Роже Вадімом.

Оточення зірки повідомило, що на таємному прощанні були присутні найближчі люди, зокрема її чоловік Бернар д’Ормаль та син Ніколя-Жак Шар’є, з яким у акторки тривалий час були складні стосунки.

Могила Бріжит Бордо Фото: parismatch.com

Серед почесних гостей помітили співачку Мірей Матьє та представників уряду, хоча офіційних державних почестей на національному рівні вдалося уникнути. Таким було бажання самої Бардо, яка воліла простоти.

Смерть Бріжит Бардо стала завершенням цілої епохи у французькому кінематографі. Попри суперечливі політичні висловлювання акторки в останні роки, для більшості французів вона залишилася символом епохи.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Французька кінодіва практично не спілкувалася зі своїм сином Ніколя-Жаком Шарр'є і не цікавилася своїми онуками та правнуками.

Світову славу Бардо приніс фільм "І Бог створив жінку", а загалом за два десятиліття творчості вона встигла знятися у 48 картинах, випустити пісні та навіть отримати номінацію на премію BAFTA.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про смерть Бріжит Бардо.