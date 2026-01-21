Відомі співачки почали самі "зливати" свої фото на знак підтримки Олени Тополі

Українські артистки Наталка Карпа та Ольга Цибульська влаштували символічний протест на підтримку Олени Тополі, яка стала жертвою шантажу та витоку приватних відео.

Співачки оприлюднили власні відверті кадри, щоб продемонструвати солідарність із колегою та засудити втручання в особисте життя жінок. Фокус звернув увагу на їхній жест.

Скандал навколо розповсюдження особистих матеріалів Олени Тополі отримав несподіване продовження в соціальних мережах. Колеги співачки по цеху вирішили підтримати її не словом, а ділом, запустивши своєрідний флешмоб проти залякувань та приниження честі та гідності.

Флешмоб від Ольги Цибульської

Першою ініціативу виявила Ольга Цибульська. Вона поділилася відвертим знімком і зазначила, що для артиста тіло є лише інструментом самовираження, подібним до скрипки для музиканта. На думку виконавиці, нагота не може бути підставою для маніпуляцій чи страху.

Відео дня

Цибульська підтримала Олену Тополю Фото: Instagram

"Налякати артистку голим тілом – те саме, що скрипаля скрипкою. Тіло – це просто інструмент", – висловилась Цибульська.

Наталка Карпа підтримала Тополю

До ініціативи приєдналася і Наталка Карпа, опублікувавши чорно-білу світлину в провокативному стилі зі свого приватного архіву. Співачка зауважила, що ці кадри, зроблені її чоловіком, спочатку призначалися лише для особистого перегляду. Однак у ситуації, коли приватність людини намагаються використати як зброю для дискредитації, вона вважає за необхідне публічно підтримати Олену.

Ірена Карпа опублікувавши чорно-білу світлину зі свого приватного архіву Фото: Instagram

"Гарну ідею закинула Цибульська. У мене також є нюдси (до речі, робив їх чоловік), і, чесно, вони були лише для особистого архіву. Але якщо така справа, то дуже хочу підтримати Олену Тополю", — зазначила Карпа.

Сама Тополя раніше закликала аудиторію зупинити розповсюдження незаконно здобутих матеріалів, нагадавши, що кожен такий факт є порушенням закону.

Наразі розслідування вже дало перші результати. Представники поліції затримали 23-річного мешканця столиці. За версією слідства, молодик вимагав у співачки 75 тисяч доларів за нерозповсюдження контенту. Тепер підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі за вимагання.

Злиті відео Олени Тополі

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Тополя вперше після затримання кривдника висловилась про злив відео: "Мені стало дуже страшно".

Її колишній чоловік Тарас Тополя висловив слова підтримки і заявив, що ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду або заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя їхніх дітей.

Серед тих, хто також підтримав Олену Тополю — Тіна Кароль, Оля Цибульська, Раміна Есхакзай.