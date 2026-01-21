Известные певицы начали сами "сливать" свои фото в знак поддержки Елены Тополи

Украинские артистки Наталка Карпа и Ольга Цибульская устроили символический протест в поддержку Елены Тополи, которая стала жертвой шантажа и утечки частных видео.

Певицы обнародовали собственные откровенные кадры, чтобы продемонстрировать солидарность с коллегой и осудить вмешательство в личную жизнь женщин. Фокус обратил внимание на их жест.

Скандал вокруг распространения личных материалов Елены Тополи получил неожиданное продолжение в социальных сетях. Коллеги певицы по цеху решили поддержать ее не словом, а делом, запустив своеобразный флешмоб против запугиваний и унижения чести и достоинства.

Флешмоб от Ольги Цибульской

Первой инициативу проявила Ольга Цибульская. Она поделилась откровенным снимком и отметила, что для артиста тело является лишь инструментом самовыражения, подобным скрипке для музыканта. По мнению исполнительницы, нагота не может быть основанием для манипуляций или страха.

Цибульская поддержала Елену Тополю Фото: Instagram

"Напугать артистку голым телом — то же самое, что скрипача скрипкой. Тело — это просто инструмент", — высказалась Цибульская.

Наталка Карпа поддержала Тополю

К инициативе присоединилась и Наталка Карпа, опубликовав черно-белую фотографию в провокационном стиле из своего частного архива. Певица отметила, что эти кадры, сделанные ее мужем, изначально предназначались только для личного просмотра. Однако в ситуации, когда приватность человека пытаются использовать как оружие для дискредитации, она считает необходимым публично поддержать Елену.

Ирена Карпа опубликовав черно-белую фотографию из своего частного архива Фото: Instagram

"Хорошую идею забросила Цибульская. У меня также есть нюдсы (кстати, делал их муж), и, честно, они были только для личного архива. Но если такое дело, то очень хочу поддержать Елену Тополю", — отметила Карпа.

Сама Тополя ранее призвала аудиторию остановить распространение незаконно добытых материалов, напомнив, что каждый такой факт является нарушением закона.

Сейчас расследование уже дало первые результаты. Представители полиции задержали 23-летнего жителя столицы. По версии следствия, молодой человек требовал у певицы 75 тысяч долларов за нераспространение контента. Теперь подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы за вымогательство.

Слитые видео Елены Тополи

