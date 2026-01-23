Похорон Валентино Гаравані: як світові зірки прощалися з "імператором" високої моди (відео)

Багато хто з 10 тисяч тих, хто прощався, був одягнений у знаменитий карміновий відтінок червоного, який зробив популярним Валентино Гаравані. Прощання відбулося в базиліці Святої Марії Ангелів і Мучеників, яку будував Мікеланджело.

Валентино Гаравані, якого називали "імператором" італійської високої моди, був похований у Римі 23 січня. Його труну, серед інших, ніс його хрещений син Ентоні Соуза, а серед натовпу помітили таких зірок, як Енн Гетевей, яка познайомилася з Валентіно на знімальному майданчику свого гучного фільму "Диявол носить Prada", Донателла Версаче, Анна Вінтур, Том Форд, а також співзасновника Valentino Джанкарло Джамметті, одягненого в строгий чорний атласний костюм, і останнього партнера дизайнера, Брюса Гоексема, пише Reuters.

З Валентино попрощалися тисячі шанувальників його творчості

"Завдяки йому я відкрив для себе красу, красу, яка супроводжувала нас усе життя, яка не давала нам нудьгувати. Ми познайомилися ще дітьми, у нас були одні й ті ж мрії, і нам вдалося втілити в життя деякі з них, я б навіть сказав, багато", — сказав Джамметті у своїй прощальній промові. Вони з Валентино були партнерами 12 років, після чого називали один одного "кровними братами".

Відео дня

В імпровізованій промові Хоексема сказав: "Валентино, я говорив із тобою, а не про тебе. Ти був поруч, коли слова були не потрібні. Життя не завжди було ідеальним, але воно було справжнім. День за днем, протягом понад 40 років".

Серед скорботних були нинішній креативний директор Valentino Алессандро Мікеле і його попередник П'єрпаоло Піччолі.

Прощання з Валентино відбулося в Римі

За останні два дні понад 10 тисяч людей вже віддали данину поваги Валентіно, коли його тіло виставили для прощання в базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі-е-деї-Мартірі на площі П'яцца делла Республіка в Римі поруч з історичною штаб-квартирою його модного будинку і за два кроки від знаменитих сходів Іспанії. Багато хто приносив букети і вінки того самого червоного відтінку, який зробив популярним Валентіно у своїх колекціях.

П'єрпаоло Піччолі та Донателла Версаче на прощанні з Валентино Фото: La Repubblica

Так, Деміан, син акторки Елізаберт Герлі, одягнув до чорного пальта червоний шарф. А Донателла Версаче — червоний костюм.

Покійний дизайнер прославився тим, що популяризував цей яскравий відтінок, представивши сукню макового кольору на своєму найпершому показі 1959 року.

Валентино славився своїми розкішними сукнями Фото: Скриншот

Згодом він часто використовував цей сміливий відтінок у своїх колекціях, і колір швидко став синонімом бренду Valentino.

Валентино Клементе Людовіко Гаравані, відомий під мононімом Валентино, упродовж своєї неймовірної шістдесятирічної кар'єри одягав усіх — від Кім Кардаш'ян і Вікторії Бекхем до принцеси Діани і колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді.

Валентино називали "імператором" моди Фото: Соцсети

Він був відомий своїм бездоганним кроєм, розкішними сукнями, а також використанням фірмового відтінку червоного, нині повсюдно відомого як "червоний Валентино".

Розповідаючи про свою неймовірну кар'єру в книжці "Валентино: Велика італійська епопея", що вийшла торік, кутюр'є сказав: "Я хочу створити дівчину, яка, коли одягнена і з'являється деінде, викликає у людей реакцію: "Ви маєте просто приголомшливий вигляд!" Саме цього я завжди і домагався, саме цього я завжди і хотів досягти".

Нагадаємо, великий італійський дизайнер Валентино помер 19 січня у своєму будинку в Римі. Фокус писав про його творчий шлях.

А восени 2025 року помер знаменитий дизайнер Джорджіо Армані.