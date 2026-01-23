Похороны Валентино Гаравани: как мировые звезды прощались с "императором" высокой моды (видео)

Многие из 10 тысяч прощающихся были одеты в знаменитый карминовый оттенок красного, который сделал популярным Валентино Гаравани. Прощание состоялось в базилике Святой Марии Ангелов и Мучеников, которую строил Микеланджело.

Валентино Гаравани, которого называли "императором" итальянской высокой моды, был похоронен в Риме 23 января. Его гроб, среди прочих, нес его крестный сын Энтони Соуза, а среди толпы были замечены такие звезды, как Энн Хэтэуэй, которая познакомилась с Валентино на съемочной площадке своего нашумевшего фильма "Дьявол носит Prada", Донателла Версаче, Анна Винтур, Том Форд, а также соучредитель Valentino Джанкарло Джамметти, одетый в строгий черный атласный костюм, и последний партнер дизайнера, Брюс Хоексема, пишет Reuters.

С Валентино попрощались тысячи поколонников его творчества

"Благодаря ему я открыл для себя красоту, красоту, которая сопровождала нас всю жизнь, которая не давала нам скучать. Мы познакомились еще детьми, у нас были одни и те же мечты, и нам удалось воплотить в жизнь некоторые из них, я бы даже сказал, многие", — сказал Джамметти в своей прощальной речи. Они с Валентино были партнерами 12 лет, после чего называли друг друга "кровными братьями".

В импровизированной речи Хоексема сказал: "Валентино, я говорил с тобой, а не о тебе. Ты был рядом, когда слова были не нужны. Жизнь не всегда была идеальной, но она была настоящей. День за днем, на протяжении более 40 лет".

Среди скорбящих были нынешний креативный директор Valentino Алессандро Микеле и его предшественник Пьерпаоло Пиччоли.

Прощание с Валентино прошло в Риме

За последние два дня более 10 тысяч людей уже отдали дань уважения Валентино, когда его тело было выставлено для прощания в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири на площади Пьяцца делла Республика в Риме рядом с исторической штаб-квартирой его модного дома и в двух шагах от знаменитой лестницы Испании. Многие приносили букеты и венки того самого красного оттенка, который сделал популярным Валентино в своих коллекциях.

Пьерпаоло Пиччоли и Донателла Версаче на прощании с Валентино Фото: La Repubblica

Так, Дэмиан, сын актрисы Элизаберт Херли, надел к черному пальто красный шарф. А Донателла Версаче — красный костюм.

Покойный дизайнер прославился тем, что популяризировал этот яркий оттенок, представив платье макового цвета на своем самом первом показе в 1959 году.

Валентино славился своими роскошными платьями Фото: Скриншот

Впоследствии он часто использовал этот смелый оттенок в своих коллекциях, и цвет быстро стал синонимом бренда Valentino.

Валентино Клементе Людовико Гаравани, известный под мононимом Валентино, на протяжении своей невероятной шестидесятилетней карьеры одевал всех — от Ким Кардашьян и Виктории Бекхэм до принцессы Дианы и бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

Валентино называли "императором" моды Фото: Соцсети

Он был известен своим безупречным кроем, роскошными платьями, а также использованием фирменного оттенка красного, ныне повсеместно известного как "красный Валентино".

Рассказывая о своей невероятной карьере в книге "Валентино: Великая итальянская эпопея", вышедшей в прошлом году, кутюрье сказал: "Я хочу создать девушку, которая, когда одета и появляется где-либо, вызывает у людей реакцию: "Вы выглядите просто потрясающе!" Именно этого я всегда и добивался, именно этого я всегда и хотел достичь".

Напомним, великий итальянский дизайнер Валентино скончался 19 января в своем доме в Риме. Фокус писал о его творческом пути.

А осенью 2025 года умер знаменитый дизайнер Джорджио Армани.