Олена Тополя не єдина, кого шантажували "зливом" приватних відео: що відомо

Скандал навколо Олени Тополі виявився лише вершиною айсберга у схемі, спрямованій проти українських знаменитостей. Зловмисники, як правило, ініціюють знайомство із зірками в Instagram.

Продюсер та ведучий Євген Фешак повідомив, що за останній рік жертвами подібних махінацій, окрім Олени Тополі, стали щонайменше троє відомих публічних осіб. В ефірі "Радіо Люкс" він розкрив типовий алгоритм дій злочинців.

"Такий випадок — він не єдиний в українському шоу-бізнесі. Багатьох зірок наших, українських, просто розводять на такі речі", — розповів він.

Як орудують шахраї?

Зловмисники ініціюють знайомство із зірками в Instagram, поступово втираються в довіру та провокують на обмін пікантними матеріалами або домовляються про зустрічі. Після отримання компромату артисти отримують ультиматум: або виплата солідної суми, або оприлюднення контенту в пресі.

Продюсер зазначив, що лише протягом останнього року до нього зверталися троє колег із проханням не розголошувати інформацію про подібні інциденти, якщо вони стануть публічними.

Фешак зізнався, що був серед тих, кому надіслали скандальне відео. Він звернув увагу на кілька важливих деталей: на кадрах у співачки новий колір волосся, який вона зробила нещодавно, а чоловік, що зафіксований на відео разом із нею, здався ведучому знайомим.

Більшість українських Telegram-каналів, а також усі медіа, зокрема Фокус, відмовилися публікувати матеріали з етичних міркувань, висловивши підтримку співачці, яка вирішила не платити шантажистам, а діяти в правовому полі.

"Злив" відео Олени Тополі

Ситуація зі співачкою Оленою Тополею стала однією з небагатьох, що набула розголосу. 19 січня мережею почали ширитися повідомлення про розсилку відео чутливого характеру за участю артистки. Як з’ясувалося, шантаж почався ще 10 січня — від артистки вимагали 75 тисяч доларів у криптовалюті.

Правоохоронці вже затримали 23-річного киянина, якого підозрюють у виготовленні та розповсюдженні цього контенту. Слідство припускає, що молодик діяв у змові з іншими особами та знімав відео на замовлення, попередньо увійшовши в довіру до співачки.

