Елена Тополя не единственная, кого шантажировали "сливом" частных видео: что известно

Скандал вокруг Елены Тополи оказался лишь вершиной айсберга в схеме, направленной против украинских знаменитостей. Злоумышленники, как правило, инициируют знакомство со звездами в Instagram

Продюсер и ведущий Евгений Фешак сообщил, что за последний год жертвами подобных махинаций, кроме Елены Тополи, стали по меньшей мере трое известных публичных лиц. В эфире "Радио Люкс" он раскрыл типичный алгоритм действий преступников.

"Такой случай — он не единственный в украинском шоу-бизнесе. Многих звезд наших, украинских, просто разводят на такие вещи", — рассказал он.

Как орудуют мошенники?

Злоумышленники инициируют знакомство со звездами в Instagram, постепенно втираются в доверие и провоцируют на обмен пикантными материалами или договариваются о встречах. После получения компромата артисты получают ультиматум: либо выплата солидной суммы, либо обнародование контента в прессе.

Відео дня

Продюсер отметил, что только за последний год к нему обращались трое коллег с просьбой не разглашать информацию о подобных инцидентах, если они станут публичными.

Фешак прокомментировал кейс Елены Тополи Фото: YouTube

Фешак признался, что был среди тех, кому прислали скандальное видео. Он обратил внимание на несколько важных деталей: на кадрах у певицы новый цвет волос, который она сделала недавно, а мужчина, который запечатлен на видео вместе с ней, показался ведущему знакомым.

Большинство украинских Telegram-каналов, а также все медиа, в том числе Фокус, отказались публиковать материалы по этическим соображениям, выразив поддержку певице, которая решила не платить шантажистам, а действовать в правовом поле.

"Слив" видео Елены Тополи

Ситуация с певицей Еленой Тополей стала одной из немногих, получивших огласку. 19 января по сети начали распространяться сообщения о рассылке видео чувствительного характера с участием артистки. Как выяснилось, шантаж начался еще 10 января — от артистки требовали 75 тысяч долларов в криптовалюте.

Правоохранители уже задержали 23-летнего киевлянина, которого подозревают в изготовлении и распространении этого контента. Следствие предполагает, что молодой человек действовал в сговоре с другими лицами и снимал видео на заказ, предварительно войдя в доверие к певице.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео: "Мне стало очень страшно".

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил слова поддержки и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Среди тех, кто также поддержал Елену Тополю — Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай.