"Не хоче більше нікого": журналістка згадала про побачене перед розлученням Олени Тополі

Українська ведуча Марічка Довбенко влітку 2025 року записала інтерв'ю з Оленою Тополею, яка прийшла на зйомку разом із чоловіком. За словами журналістки, тоді ніщо не віщувало біди. Зіркова пара мала щасливий вигляд разом, саме тому новина про розлучення стала для неї шоком.

Марічка Довбенко каже, що під час інтерв'ю Олена Тополя запевнила, що любить свого чоловіка й "не хоче більше нікого". У розмові зі своєю колегою, Мирославою Мандзюк, ведуча згадала, що після цього була вкрай здивована розлученням артистів.

"Вони розлучилися, і для мене це був шок, тому що ще в інтерв'ю в мене вона просто настільки світилася. Я чула, як за кадром вони спілкувалися з Тарасом, і я була максимально здивована цією новиною", — зізналася Довбенко.

Олена Тополя розлучилась з Тарасом Тополею Фото: Instagram

Тополя ще й запевнила ведучу: "Якщо його не буде — нікого не буде".

Олена Тополя та Тарас Тополя одружилися 2013 року. У них троє дітей. Про розлучення пара оголосила 1 грудня 2025 року, не назвавши причин, але раніше вони не раз публічно розповідали про кризу у шлюбі. Зрештою, вони відписалися одне від одного в Instagram.

У січні вибухнув скандал через розсилання приватних відео за участю Олени. Співачка заявила, що її шантажували й вимагали гроші, аби не публікувати компромат. Правоохоронці уже затримали 23-річного киянина, який, за даними слідства, увійшов до довіри артистки та таємно записував їхні стосунки.

Олена Тополя стала жертвою шантажиста Фото: Instagram

