"Не хочет больше никого": журналистка вспомнила об увиденном перед разводом Елены Тополи

Украинская ведущая Маричка Довбенко летом 2025 года записала интервью с Еленой Тополей, которая пришла на съемку вместе с мужем. По словам журналистки, тогда ничто не предвещало беды. Звездная пара выглядела счастливой вместе, поэтому новость о разводе стала для нее шоком.

Маричка Довбенко говорит, что во время интервью Елена Тополя заверила, что любит своего мужа и "не хочет больше никого". В разговоре со своей коллегой, Мирославой Мандзюк, ведущая вспомнила, что после этого была крайне удивлена разводом артистов.

"Они расстались, и для меня это был шок, потому что еще в интервью у меня она просто настолько светилась. Я слышала, как за кадром они общались с Тарасом, и я была максимально удивлена этой новостью", — призналась Довбенко.

Елена Тополя рассталась с Тарасом Тополей Фото: Instagram

Тополь еще и заверила ведущую: "Если его не будет — никого не будет".

Елена Тополя и Тарас Тополя поженились в 2013 году. У них трое детей. О разводе пара объявила 1 декабря 2025 года, не назвав причин, но ранее они не раз публично рассказывали о кризисе в браке. В конце концов, они отписались друг от друга в Instagram.

В январе разразился скандал из-за рассылки частных видео с участием Елены. Певица заявила, что ее шантажировали и требовали деньги, чтобы не публиковать компромат. Правоохранители уже задержали 23-летнего киевлянина, который, по данным следствия, вошел в доверие артистки и тайно записывал их отношения.

Елена Тополя стала жертвой шантажиста Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео: "Мне стало очень страшно".

Ее бывший муж Тарас Тополя выразил слова поддержки и заявил, что никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь их детей.

Среди тех, кто также поддержал Елену Тополю — Тина Кароль, Оля Цибульская, Рамина Эсхакзай.