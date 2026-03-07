Учасниця "Холостяка", яка вагітною пішла від нареченого, розказала про прокляття після шоу

Українська співачка та учасниця шоу "Холостяк-5" Liya Li вперше розповіла, як склалась її доля після участі в проєкті. Артистка пережила складний період у житті й тепер переживає ренесанс у творчості.

Певний час Liya Li знаходилась у творчій паузі через психологічну нестабільність, причиною якої стали війна і розставання з нареченим напередодні весілля. Співачку повернуло до життя народження донечки Мії, яку вона виховує самотужки. Більше про досвід материнства, біль втрат і шлях до внутрішньої сили вона розповідає в інтерв’ю Фокусу.

Участь у "Холостяку"

Liya, чи не шкодуєте ви про участь у шоу "Холостяк"? Часто кажуть, що туди йдуть за популярністю або заради вдалого шлюбу. У цьому є частка правди?

— Якщо чесно, зараз — ні, не шкодую, але перші пів року після проєкту були для мене дуже важкими. Сильно переживала через несправедливість. Мені приписали стосунки, яких насправді не було, і це дуже боліло. Особливо зважаючи на те, що деякі учасниці з реальними хлопцями доходили майже до фіналу.

Та, попри все, "Холостяк" став для мене серйозною школою життя. Зараз я розумію: якби повернути час назад, я б поводилась зовсім інакше. Тоді мені хотілося сподобатися, бути зручною, а зараз — мені байдуже. Я така, яка є. Якщо щось не підходить — до побачення.

Співачка вперше розповіла, як склалась її доля після участі в проєкті Фото: Instagram

Щодо "вдалих шлюбів" після шоу — я не знаю жодної дівчини, яка б справді щасливо вийшла заміж після "Холостяка". Швидше навпаки — жартують, що після цього проєкту надовго залишаєшся холостячкою. І от тут, здається, є частка правди (сміється).

Розрив під час вагітності

Ви відверто розповідали, що пішли від коханого, будучи вагітною. Що насправді між вами сталося?

— Так, на четвертому місяці вагітності я вирішила йти далі сама. На той момент йому було 28 років, у нього не було ні стабільної роботи, ні бізнесу — лише гроші батьків. Все закрутилося: закоханість, пристрасть, обіцянки. Він говорив, що я найкраща жінка в його житті, що хоче від мене дітей. Я багато разів перепитувала, чи готовий він — він запевняв, що так.

Коли я завагітніла, він не повірив одразу. Боявся навіть сказати про це батькам. Уже тоді я зрозуміла, що це не той чоловік, за якого я хотіла б виходити заміж, але намагалася прийняти ситуацію. Ми поїхали до Львова, жили у його батьків, готувалися до весілля… І за той тиждень я усвідомила, що виходжу заміж за "маминого сина".

Liya Li пішла від нареченого, бувши вагітною Фото: Instagram

Він контролював мій одяг, ревнував, диктував, з ким спілкуватися, як поводитися, що говорити. Мені 30 років, я самостійна жінка з кар’єрою і бізнесом, а мене намагалися зламати. Я не відчувала ані любові, ані турботи — лише постійні докори.

Перші місяці я сама знімала житло, він не допомагав фінансово. Я щодня плакала. І одного разу батько запитав мене: "Чому ти це терпиш?". Це стало переломним моментом. Я обрала себе і свою дитину.

Коли я пішла, він не цікавився моїм станом, тільки продовжував ображати. Пізніше сказав фразу, яка остаточно відкрила мені очі: "Я тебе не вигнав, а ти сама пішла, якщо хочеш, то повертайся, але на роздуми у тебе є тиждень, далі чекати я не буду". Після цього я зрозуміла, що зробила правильний вибір.

З 2 червня 2021 року він не з’являвся в нашому житті. Я досі не розумію, як він і його родина з цим живуть.

Ваш колишній партнер був присутнім на пологах?

— Ні, на пологах його не було. І зараз ми не спілкуємося. Минулого року я написала йому, бо донька почала запитувати про батька. У відповідь — тиша. Коли я зателефонувала, він сказав, що "можливо пізніше", а за тиждень просто змінив номер телефону. Жодної допомоги з його боку не було і немає.

Мія, донька Liya Li Фото: Instagram

Ренесанс у творчості

Як вам вдалося пережити цей найважчий період життя?

— Перші три роки життя моєї доньки були для мене найскладнішими. До того ж цей період припав, коли розпочалася війна. Панічні атаки, тривога, депресія, думки, що так жити неможливо… Я зрозуміла, що мені потрібна допомога, і звернулася до психотерапевта. Почала лікування і роботу над собою – і це було найкраще рішення.

Саме через цей стан я випала з творчості на 2,5 роки. У мене просто не було енергії, якою можна було б ділитися.

Під час творчої паузи я активно підтримувала наших захисників і брала участь у волонтерських заходах разом з іншими артистами — їздила до українських воїнів, публікувала сторіс із закликами долучатися до зборів та допомоги, адже залишатися осторонь я не могла, а іншим допомога була потрібна ще більше, ніж мені.

Повернулася я у творчість із піснею "Таксі", яка миттєво стала хітом і вже зібрала понад 15 мільйонів прослуховувань на YouTube. Саме ця композиція дала мені сили й упевненість у тому, що я рухаюся у правильному напрямку.

Яким ви бачите своє майбутнє і майбутнє доньки?

— Однозначно щасливим. Я хочу, щоб моя донечка насолоджувалась життям і мала справжнє, безтурботне дитинство. Ми дуже мріємо, щоб ця клята війна закінчилася, і можна було жити без страху за завтрашній день.

Я щодня працюю над собою і відчуваю в собі щастя. Вірю, що десь там нас чекає наш принц — справжній чоловік для двох принцес. Ми обов’язково з ним зустрінемося. Також я продовжую займатися творчістю та готую кілька релізів, серед яких найближчий — прем’єра нової пісні "Поцілуй".

