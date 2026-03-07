Участница "Холостяка", которая беременной ушла от жениха, рассказала о проклятии после шоу

Украинская певица и участница шоу "Холостяк-5" Liya Li впервые рассказала, как сложилась ее судьба после участия в проекте. Артистка пережила сложный период в жизни и теперь переживает ренессанс в творчестве.

Некоторое время Liya Li находилась в творческой паузе из-за психологической нестабильности, причиной которой стали война и расставание с женихом накануне свадьбы. Певицу вернуло к жизни рождение дочери Мии, которую она воспитывает самостоятельно. Больше об опыте материнства, боли потерь и пути к внутренней силе она рассказывает в интервью Фокусу.

Участие в "Холостяке"

Liya, не жалеете об участии в шоу "Холостяк"? Часто говорят, что туда идут за популярностью или ради удачного брака. В этом есть доля правды?

— Если честно, сейчас — нет, не жалею, но первые полгода после проекта были для меня очень тяжелыми. Сильно переживала из-за несправедливости. Мне приписали отношения, которых на самом деле не было, и это очень болело. Особенно учитывая то, что некоторые участницы с реальными парнями доходили почти до финала.

Но, несмотря на все, "Холостяк" стал для меня серьезной школой жизни. Сейчас я понимаю: если бы вернуть время назад, я бы вела себя совсем иначе. Тогда мне хотелось понравиться, быть удобной, а сейчас — мне все равно. Я такая, какая есть. Если что-то не подходит — до свидания.

Что касается "удачных браков" после шоу — я не знаю ни одной девушки, которая бы действительно счастливо вышла замуж после "Холостяка". Скорее наоборот — шутят, что после этого проекта надолго остаешься холостячкой. И вот здесь, кажется, есть доля правды (смеется).

Разрыв во время беременности

Вы откровенно рассказывали, что ушли от любимого, будучи беременной. Что на самом деле между вами произошло?

— Да, на четвертом месяце беременности я решила идти дальше сама. На тот момент ему было 28 лет, у него не было ни стабильной работы, ни бизнеса — только деньги родителей. Все закрутилось: влюбленность, страсть, обещания. Он говорил, что я лучшая женщина в его жизни, что хочет от меня детей. Я много раз переспрашивала, готов ли он — он уверял, что да.

Когда я забеременела, он не поверил сразу. Боялся даже сказать об этом родителям. Уже тогда я поняла, что это не тот человек, за которого я хотела бы выходить замуж, но пыталась принять ситуацию. Мы поехали во Львов, жили у его родителей, готовились к свадьбе... И за ту неделю я осознала, что выхожу замуж за "маменькиного сынка".

Он контролировал мою одежду, ревновал, диктовал, с кем общаться, как себя вести, что говорить. Мне 30 лет, я самостоятельная женщина с карьерой и бизнесом, а меня пытались сломать. Я не чувствовала ни любви, ни заботы — только постоянные упреки.

Первые месяцы я сама снимала жилье, он не помогал финансово. Я каждый день плакала. И однажды отец спросил меня: "Почему ты это терпишь?". Это стало переломным моментом. Я выбрала себя и своего ребенка.

Когда я ушла, он не интересовался моим состоянием, только продолжал оскорблять. Позже сказал фразу, которая окончательно открыла мне глаза: "Я тебя не выгнал, а ты сама ушла, если хочешь, то возвращайся, но на размышления у тебя есть неделя, дальше ждать я не буду". После этого я поняла, что сделала правильный выбор.

Со 2 июня 2021 года он не появлялся в нашей жизни. Я до сих пор не понимаю, как он и его семья с этим живут.

Ваш бывший партнер присутствовал на родах?

— Нет, на родах его не было. И сейчас мы не общаемся. В прошлом году я написала ему, потому что дочь начала спрашивать об отце. В ответ — тишина. Когда я позвонила, он сказал, что "возможно позже", а через неделю просто сменил номер телефона. Никакой помощи с его стороны не было и нет.

Ренессанс в творчестве

Как вам удалось пережить этот тяжелейший период жизни?

— Первые три года жизни моей дочери были для меня самыми сложными. К тому же этот период пришелся, когда началась война. Панические атаки, тревога, депрессия, мысли, что так жить невозможно... Я поняла, что мне нужна помощь, и обратилась к психотерапевту. Начала лечение и работу над собой — и это было лучшее решение.

Именно из-за этого состояния я выпала из творчества на 2,5 года. У меня просто не было энергии, которой можно было бы делиться.

Во время творческой паузы я активно поддерживала наших защитников и участвовала в волонтерских мероприятиях вместе с другими артистами — ездила к украинским воинам, публиковала сторис с призывами участвовать в сборах и помощи, ведь оставаться в стороне я не могла, а другим помощь была нужна еще больше, чем мне.

Вернулась я в творчество с песней "Такси", которая мгновенно стала хитом и уже собрала более 15 миллионов прослушиваний на YouTube. Именно эта композиция дала мне силы и уверенность в том, что я двигаюсь в правильном направлении.

Каким вы видите свое будущее и будущее дочери?

— Однозначно счастливым. Я хочу, чтобы моя дочь наслаждалась жизнью и имела настоящее, беззаботное детство. Мы очень мечтаем, чтобы эта проклятая война закончилась, и можно было жить без страха за завтрашний день.

Я ежедневно работаю над собой и чувствую в себе счастье. Верю, что где-то там нас ждет наш принц — настоящий мужчина для двух принцесс. Мы обязательно с ним встретимся. Также я продолжаю заниматься творчеством и готовлю несколько релизов, среди которых ближайший — премьера новой песни "Поцелуй".

