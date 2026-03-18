"Гуляла з подружкою": українка на Мальті випадково застала зйомки Джейсона Стейтема (відео)

Українка Юлія Ведмідь під час прогулянки Мальтою стала очевидицею зйомок фільму з однією з найвпізнаваніших світових зірок — Джейсоном Стейтемом.

У Treads дівчина опублікувала кадри, на яких видно членів знімальної групи і самого актора.

"Гуляєш собі з подружкою, бачиш зйомки фільму... і тільки через телефон розумієш, що там Джейсон Стейтем. Так, це сталося зі мною вчора. Така вона Мальта", — йдеться у підписі.

У коментарях авторка уточнила, що на Мальті дознімали епізоди до фільму "Заколот" (Mutiny), який практично завершено. Це майбутній гостросюжетний бойовик французького режисера Жан-Франсуа Ріше, головну роль у якому виконав Джейсон Стейтем. Прем'єра картини запланована на 21 серпня 2026 року.

Під публікацією коментатори захоплюються актором і не приховують, що трохи заздрять Юлії. За словами однієї з користувачок, кілька днів тому Стейтема бачили в Лондоні на зйомках.

Відео дня

"Біля Стейтема аж море не може заспокоїтись ", — пожартувала одна з підписниць.

"Та не тільки море, там сонце вийшло, коли він з'явився", — пожартувала у відповідь авторка публікації.

У січні в українських кінотеатрах відбулася прем'єра фільму зі Стейтемом "Одинак", у якому він зіграв відлюдника, колишнього співробітника розвідки. У якийсь момент йому доводиться згадати про своє минуле.

