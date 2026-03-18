"Гуляла с подружкой": украинка на Мальте случайно застала съемки Джейсона Стейтема (видео)

Украинка Юлия Медведь во время прогулки по Мальте стала очевидцем съемок фильма с одной из самых узнаваемых мировых звезд — Джейсоном Стейтемом.

В Treads девушка опубликовала кадры, на которых видны члены съемочной группы и сам актер.

"Гуляешь себе с подружкой, видишь съемки фильма… и только через телефон понимаешь, что там Джейсон Стейтем. Да, это произошло со мной вчера. Такова она Мальта", — говорится в подписи.

В комментариях автор уточнила, что на Мальте доснимали эпизоды к фильму "Мятеж" (Mutiny), который практически завершен.

Это предстоящий остросюжетный боевик французского режиссера Жан-Франсуа Рише, главную роль в котором исполнил Джейсон Стейтем. Премьера картины запланирована на 21 августа 2026 года.

Под публикацией комментаторы восхищаются актером и не скрывают, что немного завидуют Юлии. По словам одной из пользовательниц, несколько дней назад Стейтема видели в Лондоне на съемках.

"Возле Стейтема аж море успокоится не может", — пошутила одна из подписчиц.

"Да не только море, там солнце вышло, когда он появился", — пошутила в ответ автор публикации.

В январе в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма со Стейтемом "Одиночка", в котором он сыграл отшельника, бывшего сотрудника разведки. В какой-то момент ему приходится вспомнить о своем прошлом.

