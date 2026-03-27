Поплавський під час обшуків з'явився у брендових капцях: скільки вони коштують (фото)

Колишній ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський під час обшуків у справі про розтрату бюджетних коштів, зустрів правоохоронців вдома у брендових капцях та домашньому одязі.

Про те, які капці носить співочий ректор та скільки вони коштують, пише видання "Главком".

Після того як правоохоронні органи опублікували фото з місця обшуків, журналісти не тільки впізнали на кадрах відомого ректора та співака Михайла Поплавського, але й звернули увагу на його капці, які не кожен українець зможе собі придбати.

Поплавський під час обшуків у брендових капцях

Спочатку співак показався на фотографіях, які опублікували у прокуратурі у домашньому одязі: в штанах, білій футболці й домашніх капцях, які виявилися від відомого бренду Tommy Hilfiger. На офіційних сайтах та сторінці магазину Mass такі домашні капці коштують €55,99, або, якщо перевести у гривні за курсом на сьогодні, 3 тисячі гривень. Але зараз на сайті діє знижка на це взуття, тож їх можна купити лише за 27,99 €.

Відео дня

Михайло Поплавський носить капці Tommy Hilfiger

Домашні капці Tommy Hilfiger, що носить Поплавський, є частиною лінійки взуття Sherpa Fur Home Slippers Straps.

Михайло Поплавський у капцях від Tommy Hilfiger

До слова, на інших кадрах з обшуків співочий ректор переодягнувся та з'явився у діловому костюмі з синіми штанами та блакитним піджаком, але свої домашні капці колишній ректор університету не зняв.

Нагадаємо, що 27 березня у Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів. У рамках справи було проведено понад 20 обшуків за місцем проживання. За даними слідства, упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн.

Також 76-річний Михайло Поплавський розказав, яка у нього пенсія. Шоумен у 2025 році отримав від держави понад 283 тис. грн пенсії. Дані про виплати стали відомі з його щорічної декларації, оприлюдненої 5 березня. У середньому це приблизно 23 610 грн щомісяця.