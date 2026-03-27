У Поплавського провели обшук через розтрати бюджетних коштів: йдеться про 760 млн, — ЗМІ

У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів. У рамках справи було проведено понад 20 обшуків за місцем проживання.

За даними слідтства, упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Водночас, за даними джерел "РБК-Україна", обшуки були проведені в Михайла Поплавського, який є фігурантом справи. Водночас там наголосили, що Михайло Поплавський не затриманий, підозру йому не оголошували. Наразі мова йде лише про обшуки в ексректора.

Слідство з'ясувало, що в КУК було створено схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Схема передбачала фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Для визначення обсягу фінансування збиралися дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу. Водночас в університеті могли вноситися недостовірні відомості щодо кількості здобувачів освіти, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування.

Також до звітності вносилися особи, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

27 березня слідчі Генпрокуратури разом з СБУ провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Натомість у СБУ повідомили, що було викрито посадовців, які розкрадали гроші через махінації зі штатним розписом одного із відомих столичних закладів вищої освіти.

Загалом за 2022-2024 роки КУК отримав від держави понад 760 млн гривень для забезпечення освітнього процесу. Однак слідство встановило, що учасники оборудки привласнили частину з одержаної суми.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сам Михайло Поплавський наразі не коментував обшуки в нього, а також справу щодо нього. На сторінках університету також жодних коментарів наразі не було.

Раніше Фокус повідомляв, що у лютому 2026 року багаторічний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду.

Також стало відомо, що Поплавський у 2025 році отримав від держави понад 283 тис. грн пенсії.