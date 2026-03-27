У Поплавского провели обыск из-за растраты бюджетных средств: речь идет о 760 млн, — СМИ

В Киевском университете культуры разоблачили схему растраты бюджетных средств. В рамках дела было проведено более 20 обысков по месту жительства.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В то же время, по данным источников "РБК-Украина", обыски были проведены у Михаила Поплавского, который является фигурантом дела. В то же время там отметили, что Михаил Поплавский не задержан, подозрение ему не объявляли. Сейчас речь идет только об обысках у экс-ректора.

Следствие выяснило, что в КУК была создана схема незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными в рамках государственной программы по подготовке кадров учреждениями высшего образования.

Схема предусматривала финансирование по бюджетной программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики". Для определения объема финансирования собирались данные о количестве соискателей высшего образования, научных соискателей, а также штатное расписание заведения. В то же время в университете могли вноситься недостоверные сведения о количестве соискателей образования, что давало основания для безосновательного увеличения объемов финансирования.

Также в отчетность вносились лица, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.

27 марта следователи Генпрокуратуры вместе с СБУ провели более 20 обысков по местам жительства причастных лиц, а также в помещениях Киевского университета культуры.

Зато в СБУ сообщили, что были разоблачены должностные лица, которые разворовывали деньги через махинации со штатным расписанием одного из известных столичных высших учебных заведений.

Всего за 2022-2024 годы КУК получил от государства более 760 млн гривен для обеспечения образовательного процесса. Однако следствие установило, что участники сделки присвоили часть из полученной суммы.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сам Михаил Поплавский пока не комментировал обыски у него, а также дело в отношении него. На страницах университета также никаких комментариев пока не было.

Ранее Фокус сообщал, что в феврале 2026 года многолетний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность.

Также стало известно, что Поплавский в 2025 году получил от государства более 283 тыс. грн пенсии.