Загублений у Тихому океані: чим насправді дивує і що приховує острів Пасхи (фото)

5 квітня у світі згадують подію, яка відкрила людству один із найзагадковіших куточків планети. Саме цього дня у 1722 році європейці вперше ступили на острів Пасхи — місце, що й досі викликає подив і захоплення.

Острів Пасхи, відомий також як Рапа-Нуї, розташований у південно-східній частині Тихого океану і належить Чилі. Його відкрив нідерландський мореплавець Якоб Роггевен, який прибув сюди у Великодню неділю. Саме ця дата і дала острову його європейську назву. Водночас назва Рапа-Нуї з’явилася значно пізніше, ймовірно вже після контактів із європейцями, і закріпилася як сучасна самоназва місцевого населення.

Це одне з найвіддаленіших населених місць у світі: найближчі континентальні території розташовані за тисячі кілометрів. Незважаючи на невелику площу, острів має виняткове культурне та історичне значення і давно перебуває в центрі уваги археологів, істориків і мандрівників.

Відео дня

Кам’яні гіганти, що стали символом острова

Найбільшу відомість острову принесли кам’яні статуї моаї — масивні скульптури, створені місцевими жителями приблизно між XIII і XVI століттями. Загалом їх налічується понад 900. Деякі сягають близько 10 метрів у висоту і важать десятки тонн. Більшість дослідників вважає, що моаї уособлювали предків і виконували важливу ритуальну функцію.

Острів Пасхи — це одне з найвіддаленіших населених місць у світі Фото: Unsplash

Цікаво, що більшість статуй встановлені обличчям до внутрішньої частини острова, ніби звернені до поселень. Це підкріплює припущення про їхню роль як символічних "охоронців". Сучасні дослідження схиляються до версії, що статуї могли переміщувати у вертикальному положенні за допомогою мотузок, розгойдуючи їх вперед, однак остаточної універсальної відповіді досі немає.

Що варто побачити на Рапа-Нуї

Окрім статуй, острів має багато інших унікальних об’єктів. Однією з ключових пам’яток є кар’єр Рано Рараку, де виготовляли більшість моаї. Тут збереглися як завершені, так і незакінчені фігури, що дозволяє уявити процес їх створення.

Важливим історичним місцем є також церемоніальний комплекс Аху Тонгарікі — найбільша відновлена платформа зі статуями на острові. Вона розташована на узбережжі і вважається одним із найвпізнаваніших символів Рапа-Нуї.

Острів має багато унікальних об'єктів Фото: Unsplash

Серед природних пам’яток вирізняється вулкан Рано Као з великим кратером, усередині якого знаходиться озеро. З його краю відкривається панорамний вид на океан і навколишні ландшафти. Поруч розташовані археологічні зони з петрогліфами — наскельними зображеннями, що відображають вірування та ритуали давніх мешканців острова.

Для відпочинку мандрівники часто обирають пляж Анакена — один із небагатьох піщаних пляжів на острові. За місцевими переказами, саме тут висадилися перші поселенці, які започаткували розвиток культури Рапа-Нуї.

Острів Пасхи входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО Фото: Unsplash

Таємниці, які досі не дають спокою дослідникам

Історія острова має і складні сторінки. Існує поширена гіпотеза, що давнє суспільство зазнало кризи через виснаження природних ресурсів, зокрема вирубку лісів. Водночас сучасні дослідження вказують, що значну роль у занепаді населення могли відіграти й зовнішні чинники — контакти з європейцями, занесені хвороби та работоргівля у XIX столітті.

Сьогодні острів Пасхи входить до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО і є популярним туристичним напрямком. Водночас для збереження його унікальної природи та культурної спадщини діють обмеження на кількість відвідувачів і правила перебування.

Історія острова Пасхи має складні сторінки Фото: Unsplash

Місце, яке не перестає дивувати

Попри багаторічні дослідження, Рапа-Нуї й досі зберігає атмосферу загадковості. Поєднання унікальної історії, ізольованого розташування та вражаючих пам’яток робить цей острів одним із найцікавіших місць на планеті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У новому дослідженні вчені виявили найпереконливіший на сьогодні доказ того, що багатовікова посуха змінила життя на Рапа-Нуї, починаючи приблизно з 1550 року.

Давня ДНК показала, що з сталося з поселенням острова Пасхи.

Крім того, у віддалених ґрунтах острова понад півстоліття тому вчені натрапили на бактерію, яка назавжди змінила медицину. Відкриття також стало початком створення препарату вартістю в мільйони доларів.