Затерянный в Тихом океане: чем на самом деле удивляет и что скрывает остров Пасхи (фото)

5 апреля в мире вспоминают событие, которое открыло человечеству один из самых загадочных уголков планеты. Именно в этот день в 1722 году европейцы впервые ступили на остров Пасхи — место, которое до сих пор вызывает удивление и восхищение.

Остров Пасхи, известный также как Рапа-Нуи, расположен в юго-восточной части Тихого океана и принадлежит Чили. Его открыл нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен, который прибыл сюда в Пасхальное воскресенье. Именно эта дата и дала острову его европейское название. В то же время название Рапа-Нуи появилось значительно позже, вероятно уже после контактов с европейцами, и закрепилось как современное самоназвание местного населения.

Это одно из самых отдаленных населенных мест в мире: ближайшие континентальные территории расположены за тысячи километров. Несмотря на небольшую площадь, остров имеет исключительное культурное и историческое значение и давно находится в центре внимания археологов, историков и путешественников. Фокус рассказывает об острове Пасхи, чем он известен и что там можно увидеть.

Каменные гиганты, ставшие символом острова

Наибольшую известность острову принесли каменные статуи моаи — массивные скульптуры, созданные местными жителями примерно между XIII и XVI веками. Всего их насчитывается более 900. Некоторые достигают около 10 метров в высоту и весят десятки тонн. Большинство исследователей считает, что моаи олицетворяли предков и выполняли важную ритуальную функцию.

Остров Пасхи — это одно из самых отдаленных населенных мест в мире

Интересно, что большинство статуй установлены лицом к внутренней части острова, как бы обращены к поселениям. Это подкрепляет предположение об их роли как символических "охранников". Современные исследования склоняются к версии, что статуи могли перемещать в вертикальном положении с помощью веревок, раскачивая их вперед, однако окончательного универсального ответа до сих пор нет.

Что стоит увидеть на Рапа-Нуи

Кроме статуй, остров имеет много других уникальных объектов. Одной из ключевых достопримечательностей является карьер Рано Рараку, где изготавливали большинство моаи. Здесь сохранились как завершенные, так и незаконченные фигуры, что позволяет представить процесс их создания.

Важным историческим местом является также церемониальный комплекс Аху Тонгарики — самая большая восстановленная платформа со статуями на острове. Она расположена на побережье и считается одним из самых узнаваемых символов Рапа-Нуи.

Остров имеет много уникальных объектов

Среди природных достопримечательностей выделяется вулкан Рано Као с большим кратером, внутри которого находится озеро. С его края открывается панорамный вид на океан и окружающие ландшафты. Рядом расположены археологические зоны с петроглифами — наскальными изображениями, отражающими верования и ритуалы древних обитателей острова.

Для отдыха путешественники часто выбирают пляж Анакена — один из немногих песчаных пляжей на острове. По местным преданиям, именно здесь высадились первые поселенцы, которые положили начало развитию культуры Рапа-Нуи.

Остров Пасхи входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО

Тайны, которые до сих пор не дают покоя исследователям

История острова имеет и сложные страницы. Существует распространенная гипотеза, что древнее общество претерпело кризис из-за истощения природных ресурсов, в частности вырубки лесов. В то же время современные исследования указывают, что значительную роль в упадке населения могли сыграть и внешние факторы — контакты с европейцами, занесенные болезни и работорговля в XIX веке.

Сегодня остров Пасхи входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО и является популярным туристическим направлением. В то же время для сохранения его уникальной природы и культурного наследия действуют ограничения на количество посетителей и правила пребывания.

История острова Пасхи имеет сложные страницы

Место, которое не перестает удивлять

Несмотря на многолетние исследования, Рапа-Нуи до сих пор сохраняет атмосферу загадочности. Сочетание уникальной истории, изолированного расположения и впечатляющих достопримечательностей делает этот остров одним из самых интересных мест на планете.

Ранее:

В новом исследовании ученые обнаружили самое убедительное на сегодня доказательство того, что многовековая засуха изменила жизнь на Рапа-Нуи, начиная примерно с 1550 года.

Древняя ДНК показала, что из произошло с поселением острова Пасхи.

Кроме того, в отдаленных почвах острова более полувека назад ученые наткнулись на бактерию, которая навсегда изменила медицину. Открытие также стало началом создания препарата стоимостью в миллионы долларов.