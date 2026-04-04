Відома ведуча назвала найтоксичнішу українську зірку: "Інколи складно"

Українська ведуча Міла Єрємєєва склала власний рейтинг зірок за позитивними та негативними характеристиками та зізналася, кого вважає найтоксичнішим у нашому шоубізнесі.

У програмі "Плітки Великого Міста" зірка екрану уточнила — вона не вкладає в це поняття лише негативний підтекст. Ба більше, Міла навіть сама часом може проявляти токсичність.

Єрємєєва вважає Полякову токсичною

"При всій моїй повазі до професіоналізму, трудоголізму, працьовитості, інколи складно з Олею Поляковою. Хоча мені не складно. Хоча я прям не вважаю, що це токсичність — це особливість характеру. Я теж буваю інколи токсична", — каже Єрємєєва.

Зокрема, знаменитість найпрацьовитішими та найщирішими назвала Артема Пивоварова та Надю Дорофєєву, найскандальнішим — блогера Олександра Волошина, найсексуальнішим — Kadnay, недооціненим — LAUD, переоціненим — SHUGAR, найпопулярнішим актором — Олександра Рудинського, а найемоційнішою в українському шоубізі стала Тіна Кароль.

Оля Полякова

Найсмішніший, на думку Міли, Вася Байдак.

Наразі Оля Полякова на слова Єрємєєвої не відреагувала.

