Помер Адріано Гольдшмід, "хрещений батько джинсів" і співзасновник Diesel

Італійський дизайнер Адріано Гольдшмід, який стояв за такими культовими брендами, як Diesel , Reply, Gap 1969, AG і Goldsign, помер у 82 роки після боротьби з раком.

Адріано Гольдшмід залишив після себе спадщину, яка перетворила джинси з утилітарного робочого одягу на наріжний камінь високої моди. Його навіть називали "хрещеним батьком джинсової тканини", а починав він з того, що продавав імпортні джинси модникам біля нічних клубів у 1970-ті, пише WWD.

За свою кар'єру, що тривала понад п'ять десятиліть, Гольдшмід став піонером у виробництві джинсів преміум-класу, наставником майбутніх лідерів галузі та захисником принципів сталого розвитку задовго до того, як це стало глобальною необхідністю. Шлях Гольдшміда у світ моди розпочався на початку 1970-х років, коли друг порадив йому продавати імпортні джинси натовпам, які зібралися біля популярного нічного клубу. Керуючи своїм першим магазином, King's Shop, в альпійському курортному місті Кортіна-д'Ампеццо, він обслуговував заможну міжнародну клієнтуру, яка шукала рідкісні та унікальні речі.

Адріано Гольдшмід зробив джинси високою модою

1974 року він запустив Daily Blue, бренд джинсового одягу, який представив нові фасони, кольори і — що найважливіше — вищу ціну, що допомогло підняти джинси в розряд дизайнерського одягу.

"Daily Blue був важливий не тільки з погляду продажів і успіху, а й тому, що справив дуже сильний вплив на модний бізнес. По суті, в той час почалася джинсова мода", — розповідав Гольдшмід в інтерв'ю 2023 року.

Незважаючи на відсутність формальної дизайнерської освіти, Гольдшмід від самого початку був сповнений ентузіазму щодо експериментів.

"Я нічого не знав про дизайн, нічого про конструювання та дизайн одягу... Перша спроба полягала в тому, щоб піти в магазин тканин у моєму рідному місті, купити незвичайні тканини за дуже високою ціною і пройти всі етапи виробництва з моїм кравцем... Продукт вийшов неймовірно дорогим, і в якомусь сенсі я випадково створив джинси преміум-класу", — розповідав дизайнер.

1981 року Адріано Гольдшмід заснував Genious Group — об'єднання, яке підтримувало дизайнерів-початківців і допомогло запустити такі впливові бренди, як Diesel і Replay.

"На початку 80-х ми зосередилися на створенні приголомшливих нових продуктів, задаючи модні тенденції, використовуючи нашу італійську пристрасть і майстерність. Для досягнення наших естетичних цілей не було жодних обмежень. Ми прагнули створювати унікальні джинси і в той час навіть не замислювалися про те, що наша дизайнерська робота справила величезний вплив на масове виробництво джинсів у світі", — згадував Гольдшмід.

Компанія Genious Group також сприяла впровадженню ключових інновацій у виробництві джинсової тканини, включно з новими методами прання та оздоблення. А сам дизайнер розповідав, що коли досягав успіху, то "йшов". І цей принцип спонукав його постійно вдосконалюватися і змінювати індустрію навколо себе.

Домігшись міжнародного успіху, Гольдшмід зайнявся консалтингом, багато подорожуючи Японією, США та Китаєм. Цей досвід змінив його погляди, особливо щодо соціального та екологічного впливу моди.

"Я пам'ятаю, як повернувся зі своєї першої поїздки до Китаю і зрозумів, що нам потрібно виправити свої помилки, — сказав він. — Саме тому в той час я почав працювати у сфері сталого розвитку".

У 1993 році він став співзасновником компанії Agolde, а 2000 року разом з Юлом Ку запустив у Лос-Анджелесі компанію AG Adriano Goldschmied, зробивши акцент на відповідальному виробництві в період розквіту преміального деніму. Через десятиліття він продовжив впроваджувати інновації, співпрацюючи з такими брендами, як Chloé, у царині циклічного перероблення деніму й відродивши бренд Daily Blue з використанням екологічно відповідальних методів.

За час своєї кар'єри Гольдшмід став одним з найбільших партнерів в індустрії, ділячись своїм досвідом з компаніями по всьому ланцюжку поставок джинсової тканини.

Крім численних ділових досягнень, Гольдшмід пишався тим, що наставляв таланти-початківці і вибудовував міцні зв'язки у світі моди. Відомий своєю щедрістю і відкритістю, він приділяв час студентам, молодим дизайнерам, журналістам і всім, хто цікавився джинсовою тканиною або прагнув до вдосконалення індустрії.

"Йому було близько 20 років. Сама ідея взяти таку людину і дати їй можливість рости і досягти того, чого вона досягла, безумовно, приносить велике задоволення", — сказав Гольдшмід про засновника Diesel Ренцо Россо, одного з багатьох дизайнерів, яким він допоміг почати кар'єру.

Він жартував, що коли він комусь дзвонив, то ніхто не вішав слухавку і надавав допомогу. Сам він багато спілкувався зі студентами і допомагав їм розкрити свої таланти.

У Гольдшміда залишилися дружина Мікела і дочки Сара, Марта і Гленда. 14 квітня компанія Pioneer Denim готується провести показ мод в Амстердамі, на якому будуть представлені моделі одягу, розроблені Гольдшмідом.

