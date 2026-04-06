Умер Адриано Гольдшмид, "крестный отец джинсов" и сооснователь Diesel

Итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид, который стоял за такими культовыми брендами, как Diesel , Reply, Gap 1969, AG и Goldsign, умер в 82 года после борьбы с раком.

Адриано Гольдшмид оставил после себя наследие, превратившее джинсы из утилитарной рабочей одежды в краеугольный камень высокой моды. Его даже называли "крестным отцом джинсовой ткани", а начинал он с того, что продавал импортные джинсы модникам у ночных клубов в 1970-е, пишет WWD.

За свою карьеру, длившуюся более пяти десятилетий, Гольдшмид стал пионером в производстве джинсов премиум-класса, наставником будущих лидеров отрасли и защитником принципов устойчивого развития задолго до того, как это стало глобальной необходимостью. Путь Гольдшмида в мир моды начался в начале 1970-х годов, когда друг посоветовал ему продавать импортные джинсы толпам, собравшимся у популярного ночного клуба. Управляя своим первым магазином, King's Shop, в альпийском курортном городе Кортина-д'Ампеццо, он обслуживал состоятельную международную клиентуру, ищущую редкие и уникальные вещи.

Адриано Гольдшмид сделал джинсы высокой модой

В 1974 году он запустил Daily Blue , бренд джинсовой одежды, который представил новые фасоны, цвета и — что наиболее важно — более высокую цену, что помогло поднять джинсы в разряд дизайнерской одежды.

"Daily Blue был важен не только с точки зрения продаж и успеха, но и потому, что оказал очень сильное влияние на модный бизнес. По сути, в то время началась джинсовая мода", — рассказывал Гольдшмид в интервью в 2023 году .

Несмотря на отсутствие формального дизайнерского образования, Гольдшмид с самого начала был полон энтузиазма в отношении экспериментов.

"Я ничего не знал о дизайне, ничего о конструировании и дизайне одежды… Первая попытка заключалась в том, чтобы пойти в магазин тканей в моем родном городе, купить необычные ткани по очень высокой цене и пройти все этапы производства с моим портным… Продукт получился невероятно дорогим, и в каком-то смысле я случайно создал джинсы премиум-класса", — рассказывал дизайнер.

В 1981 году Адриано Гольдшмид основал Genious Group — объединения, которое поддерживало начинающих дизайнеров и помогло запустить такие влиятельные бренды, как Diesel и Replay.

"В начале 80-х мы сосредоточились на создании потрясающих новых продуктов, задавая модные тенденции, используя нашу итальянскую страсть и мастерство. Для достижения наших эстетических целей не было никаких ограничений. Мы стремились создавать уникальные джинсы и в то время даже не задумывались о том, что наша дизайнерская работа оказала огромное влияние на массовое производство джинсов в мире", — вспоминал Гольдшмид.

Компания Genious Group также способствовала внедрению ключевых инноваций в производстве джинсовой ткани, включая новые методы стирки и отделки. А сам дизайнер рассказывал, что когда добивался успеха, то "уходил". И этот принцип побуждал его постоянно совершенствоваться и менять индустрию вокруг себя.

Добившись международного успеха, Гольдшмид занялся консалтингом, много путешествуя по Японии, США и Китаю. Этот опыт изменил его взгляды, особенно в отношении социального и экологического воздействия моды.

"Я помню, как вернулся из своей первой поездки в Китай и понял, что нам нужно исправить свои ошибки, — сказал он. — Именно поэтому в то время я начал работать в сфере устойчивого развития".

В 1993 году он стал соучредителем компании Agolde, а в 2000 году вместе с Юлом Ку запустил в Лос-Анджелесе компанию AG Adriano Goldschmied, сделав акцент на ответственном производстве в период расцвета премиального денима. Спустя десятилетия он продолжил внедрять инновации, сотрудничая с такими брендами, как Chloé, в области циклической переработки денима и возродив бренд Daily Blue с использованием экологически ответственных методов.

За время своей карьеры Гольдшмид стал одним из крупнейших партнеров в индустрии , делясь своим опытом с компаниями по всей цепочке поставок джинсовой ткани.

Помимо многочисленных деловых достижений, Гольдшмид гордился тем, что наставлял начинающие таланты и выстраивал прочные связи в мире моды. Известный своей щедростью и открытостью, он уделял время студентам, молодым дизайнерам, журналистам и всем, кто интересовался джинсовой тканью или стремился к совершенствованию индустрии.

"Ему было около 20 лет. Сама идея взять такого человека и дать ему возможность расти и достичь того, чего он достиг, безусловно, приносит большое удовлетворение ", — сказал Гольдшмид об основателе Diesel Ренцо Россо, одном из многих дизайнеров, которым он помог начать карьеру.

Он шутил, что когда он кому-то звонил, то никто не вешал трубку и оказывал помощь. Сам он много общался со студентами и помогал им раскрыть свои таланты.

У Гольдшмида остались жена Микела и дочери Сара, Марта и Гленда. 14 апреля компания Pioneer Denim готовится провести показ мод в Амстердаме, на котором будут представлены модели одежды, разработанные Гольдшмидом.

