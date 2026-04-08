Так фарбують яйця лише одиниці: 5 кольорів, які виглядають дорого

За кілька днів православні християни відзначатимуть Великдень. Наразі тривають активні приготування. Господині та господарі прибирають в домівках, печуть смачні паски та фарбують яйця, — це один з головних атрибутів свята.

12 квітня, у неділю, віряни відзначають Великдень 2026. Це велике свято, коли за столом збирається вся родини. Якщо секрети приготування пасок в кожного свої, то ідеї для фарбування яєць практично не змінюються з часом. Окрім традиційних способів, Фокус пропонує й менш розтиражовані варіанти, які виглядають дорого.

Жовто-зелений відтінок

Нарізаємо цибулиння та маленькі шматочки паперу (або збиваємо на блендері). Яйця намочуємо водою, обкатуємо їх в цій суміші й загортаємо кожне яйця у марлю, закріплюючи ниткою. Додаємо солі та трошки лимонної кислоти та зеленки.

Після закіпання яйця потрібно варити ще 10 хв. Можна ще дат иїм постояти у воді ще приблизно 20 хв. Цього достатньо, щоб яйця зафарбувалися у красивий колір з різними відтінками жовтого та зеленого.

Фіолетовий або синій колір

Беремо чай каркаде, висипаємо у каструлю з водою, додаємо трохи солі й доводимо до кипіння. Варимо декілька хвилин, щоб колір став більш насиченим. Тоді беремо яйця (кімнатної температури) й варимо 7-10 хв. Потім дістаємо: яйця швидко змінюють свій колір на фіолетовий. Ще можна додати оцту, — тоді колір стане синім.

Оливкові яйця

Потрібна куркума (20 гр) та чай каркаде – 30 (гр). Складаємо яйця в холодну підсолену воду, додаємо куркуму та каркаде, ставимо на вогонь, після закипання варимо ще 20 хв. Дістаємо і одразу обережно обтираємо серветками.

Одразу після варіння яйця бліді, але щойно вони повністю висохнуть — стають яскравого оливкового кольору

Фарбування фломастерами

Беремо серветки, розмальовуємо їх хаотично різними фломастерами, загортаємо у "мішечок" резинкою та занурюємо у воду з оцтом. Яйця виходять різнобарвними з мармуровим ефектом.

З барвниками, але нестандартно

Кулінар Рома Ємець запропонував цікавий спосіб, як пофарбувати яйця в крапочки. Для цього їх перед зануренням у барвник потрібно намастити соняшниковою олією.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Кулінарні блогерки також розказали про рецепти найсмачніших сирних пасок. Ці десерти дуже прості у приготуванні, але водночас дивують різноманітністю смаків.

Іван Янюк з Верховини знає величезну кількість смачних народних рецептів пасок. За його словами, у процесі приготування пасок до Великодня значення має абсолютно все — від рецептури до способу випікання.

Український кулінар Олександр Огороднік поділився маленьким секретом, як зварити курячі яйця так, щоб їх можна було швидко і легко почистити. Як виявилось, для цього потрібен інгредієнт, що є на кожній кухні.