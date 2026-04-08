Так красят яйца лишь единицы: 5 цветов, которые выглядят дорого

Через несколько дней православные христиане будут отмечать Пасху. Сейчас идут активные приготовления. Хозяйки и хозяева убирают в домах, пекут вкусные куличи и красят яйца, — это один из главных атрибутов праздника.

12 апреля, в воскресенье, верующие отмечают Пасху 2026. Это большой праздник, когда за столом собирается вся семьи. Если секреты приготовления пасок у каждого свои, то идеи для покраски яиц практически не меняются со временем. Кроме традиционных способов, Фокус предлагает и менее растиражированные варианты, которые выглядят дорого.

Желто-зеленый оттенок

Нарезаем луковую шелуху и маленькие кусочки бумаги (или взбиваем на блендере). Яйца намачиваем водой, обкатываем их в этой смеси и заворачиваем каждое яйца в марлю, закрепляя ниткой. Добавляем соли и немножко лимонной кислоты и зеленки.

После закипания яйца нужно варить еще 10 мин. Можно еще дать им постоять в воде еще примерно 20 мин. Этого достаточно, чтобы яйца окрасились в красивый цвет с различными оттенками желтого и зеленого.

Фиолетовый или синий цвет

Берем чай каркаде, высыпаем в кастрюлю с водой, добавляем немного соли и доводим до кипения. Варим несколько минут, чтобы цвет стал более насыщенным. Тогда берем яйца (комнатной температуры) и варим 7-10 мин. Затем достаем: яйца быстро меняют свой цвет на фиолетовый. Еще можно добавить уксуса, — тогда цвет станет синим.

Оливковые яйца

Нужна куркума (20 гр) и чай каркаде — 30 (гр). Складываем яйца в холодную подсоленную воду, добавляем куркуму и каркаде, ставим на огонь, после закипания варим еще 20 мин. Достаем и сразу осторожно обтираем салфетками.

Сразу после варки яйца бледные, но как только они полностью высохнут — становятся яркого оливкового цвета

Окрашивание фломастерами

Берем салфетки, разрисовываем их хаотично разными фломастерами, заворачиваем в "мешочек" резинкой и погружаем в воду с уксусом. Яйца получаются разноцветными с мраморным эффектом.

С красителями, но нестандартно

Кулинар Рома Емец предложил интересный способ, как покрасить яйца в точечки. Для этого их перед погружением в краситель нужно намазать подсолнечным маслом.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кулинарные блогеры рассказали о рецептах самых вкусных творожных пасок. Эти десерты очень просты в приготовлении, но одновременно удивляют разнообразием вкусов.

Иван Янюк из Верховины знает огромное количество вкусных народных рецептов пасок. По его словам, в процессе приготовления куличей к Пасхе значение имеет абсолютно все — от рецептуры до способа выпекания.

Украинский кулинар Александр Огородник поделился маленьким секретом, как сварить куриные яйца так, чтобы их можно было быстро и легко почистить. Как оказалось, для этого нужен ингредиент, который есть на каждой кухне.