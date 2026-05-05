Леся Нікітюк показала підрослого сина Оскара: чим займався малюк (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новими кадрами свого підрослого сина Оскара, якому зовсім скоро виповниться 11 місяців.

В Instagram (lesia_nikituk) зірка фільму "Песики" опублікувала низку нових фото, які були зроблені на подвір'ї її батьків у Хмельницькому.

Леся Нікітюк показала сина

Маленький Оскар був одягнений у стильний сірий комбінезон та милий капелюх.

Первісток телеведучої, поява якого минулого року стала справжнім сюрпризом для її фанатів, насолоджувався теплим сонячним днем та з великою цікавістю досліджував навколишній світ. Зокрема, увагу малюка привернули яскраві квіти.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк стала мамою

Усе почалося з того, що ведуча шоу "Хто зверху" почала натякати на новий роман восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим обранцем. Згодом стало відомо, що її серце підкорив військовий Дмитро Бабчук, молодший за Нікітюк на 9 років.

На початку 2025 року морський піхотинець освідчився коханій у горах. А вже в червні в пари народився син Оскар, при чому Леся майстерно приховувала вагітність до останнього моменту.

