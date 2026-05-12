Учасниця "Міняю жінку" поскаржилась на неприємну ситуацію в Норвегії: "Може не вистачати на їжу"

Ліза Завєтовна, яка мешкає в Норвегії, поділилася історією про бюрократичні труднощі та неналежні умови проживання, з якими зіткнулася її родина. Жінка розповіла про конфлікт із місцевою комуною через неможливість перевести дитину до ближчого дитячого садка після зміни житла.

Українка Ліза, відома у TikTok під ніком lizalizavetovnaaa, розпочала свою розповідь зі спогадів про перші місяці перебування в країні.

Життя у підвалі

За її словами, спочатку комуна заселила родину з двома маленькими дітьми у підвальне приміщення під будинком власників. Умови були складними: низькі стелі та погана вентиляція створювали дискомфорт, особливо для дворічної дитини. Проживши в таких умовах чотири місяці, родина самостійно знайшла значно кращий будинок у сусідньому селі за 20 кілометрів, проте це рішення спровокувало нову хвилю проблем.

"Там були дуже низькі стелі, погана вентиляція, а в нас 2 маленьких дітей. Найменшій — 2,5 роки. Ми жили там 4 місяці, було не дуже. Потім знайшли самостійно новий будинок", — розказала героїня телешоу.

Проблема переїзду

Основна претензія українки полягає у відмові місцевої влади перевести молодшу доньку до садочка, який розташований лише за три хвилини пішки від нового дому. Натомість батьки змушені щодня долати шлях у 40 кілометрів в обидва боки, щоб відвезти дитину до старого навчального закладу. Комуна вже двічі відхиляла запит на переведення, аргументуючи це тим, що зміна колективу стане для дівчинки стресом, адже вона вже звикла до старого місця.

"Куратор наш нічого не знає, нічого не може, комуна нам відмовляє вже два рази, посилаючись на те, що дитина звикла там і для неї це буде стрес", — поділилась жінка.

Ліза наголошує, що така "турбота" про психологічний стан дитини насправді шкодить їй ще більше. Дитину доводиться будити дуже рано, вона постійно плаче через втому, а тривалі поїздки провокують нудоту. Ба більше, офіційні представники комуни заявили, що оскільки переїзд був особистою ініціативою родини, витрати на дорогу вони мають покривати самостійно. Жінка зізнається, що через великі витрати на пальне в кінці місяця сім’ї може просто не вистачати коштів на базові потреби, зокрема на продукти харчування.

