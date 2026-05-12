Участница "Міняю жінку" пожаловалась на неприятную ситуацию в Норвегии: "Может не хватать на еду"

Лиза Заветовна, проживающая в Норвегии, поделилась историей о бюрократических трудностях и ненадлежащих условиях проживания, с которыми столкнулась ее семья. Женщина рассказала о конфликте с местной коммуной из-за невозможности перевести ребенка в ближайший детский сад после смены жилья.

Украинка Лиза, известная в TikTok под ником lizalizavetovnaaa, начала свой рассказ с воспоминаний о первых месяцах пребывания в стране. Фокус рассказывает подробнее об этой ситуации.

Жизнь в подвале

По ее словам, сначала коммуна заселила семью с двумя маленькими детьми в подвальное помещение под домом владельцев. Условия были сложными: низкие потолки и плохая вентиляция создавали дискомфорт, особенно для двухлетнего ребенка. Прожив в таких условиях четыре месяца, семья самостоятельно нашла значительно лучший дом в соседнем селе в 20 километрах, однако это решение спровоцировало новую волну проблем.

"Там были очень низкие потолки, плохая вентиляция, а у нас 2 маленьких детей. Младшей — 2,5 года. Мы жили там 4 месяца, было не очень. Потом нашли самостоятельно новый дом", — рассказала героиня телешоу.

Проблема переезда

Основная претензия украинки заключается в отказе местных властей перевести младшую дочь в садик, который расположен всего в трех минутах ходьбы от нового дома. Вместо этого родители вынуждены ежедневно преодолевать путь в 40 километров в обе стороны, чтобы отвезти ребенка в старое учебное заведение. Коммуна уже дважды отклоняла запрос на перевод, аргументируя это тем, что смена коллектива станет для девочки стрессом, ведь она уже привыкла к старому месту.

"Куратор наш ничего не знает, ничего не может, коммуна нам отказывает уже два раза, ссылаясь на то, что ребенок привык там и для него это будет стресс", — поделилась женщина.

Лиза отмечает, что такая "забота" о психологическом состоянии ребенка на самом деле вредит ему еще больше. Ребенка приходится будить очень рано, он постоянно плачет из-за усталости, а длительные поездки провоцируют тошноту. Более того, официальные представители коммуны заявили, что поскольку переезд был личной инициативой семьи, расходы на дорогу они должны покрывать самостоятельно. Женщина признается, что из-за больших расходов на топливо в конце месяца семье может просто не хватать средств на базовые потребности, в частности на продукты питания.

