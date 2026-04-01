Боялась возвращаться домой: украинку депортировали из Норвегии (фото)

Украинку по имени Лиза депортировали из Норвегии после года проживания там. Она вернулась домой, хотя и очень боялась.

Девушка теперь размышляет, где же продолжать свою жизнь, а историей переездов она поделилась в Instagram.

Украинку депортировали из Норвегии

"80 дней назад я вернулась в Украину. Не потому, что захотела, а потому что иначе я бы осталась в Норвегии нелегально. Я прожила там почти год вместе с мужем. Мы очень много гуляли, путешествовали. Но так как Норвегии уже ужесточили многие правила, с беженством у меня в этой стране не сложилось. Поэтому я собрала все свои вещи в один чемодан и отправилась в Украину через Турцию", — рассказала Лиза.

По словам девушки, она очень боялась возвращаться домой, но понимала, что это лишь на определенный период.

Украинку депортировали из Норвегии Фото: Instagram

Украинка жила в Норвегии с мужем Фото: Instagram

Украинку депортировали из Норвегии Фото: Instagram

"Еще немного и закончатся мои 90 дней в Украине, после которых я снова смогу выехать за границу. И первая страна, куда я поеду, это будет Польша. Что будет дальше с нашей жизнью, где мы будем жить и как решится вся эта история, я пока что сама не знаю, но уверена, что впереди новый этап нашей жизни", — резюмировала автор видео.

Лиза собрала свою жизнь в один чемодан Фото: Instagram

Украинку депортировали из Норвегии Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети подискутировали относительно услышанного:

"Почему Польша, потому что первая страна после Украины".

"Депорт из Норвегии, но приняли в Турции?".

"Лучшего оберега. Пусть везет каждый миг. И все складывается в жизни".

