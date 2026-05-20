Зірковий візажист заявив, що йому погрожує відома інтерв'юерка: "Це брудно і неприємно"

Відомий український візажист Єгор Андрюшин потрапив у гучний скандал після інтерв'ю з популярною ведучою, яка порушила попередні домовленості та перейшла на особисті образи. Блогер розповів, що після спроби публічно захистити себе на його адресу почали надходити серйозні погрози.

За словами Андрюшина, спершу зйомка йшла за планом, адже команда інтерв'юерки заздалегідь надіслала йому перелік погоджених тем, які його повністю влаштовували. Проте під час самого запису формат розмови різко змінився, перетворившись на неетичні розпитування та провокації. Про це він розповів у коментарі в проєкті "Наодинці з Гламуром".

"Я нещодавно ходив на інтерв’ю до дуже популярної інтерв’юерки. Почалося все добре: завчасно надіслали теми, я прийшов, два запитання були нормальні, а потім почалася брудна спідня білизна: "З ким ти спиш, а ти гей, у тебе якийсь там депутат, який дає на все кошти?" Я спочатку почав відповідати, а потім подумав — навіщо. Я не хочу говорити про те, про що ми не домовлялися. Коли лізуть у плітки, бруд — це так негарно", — розповів Андрюшин.

Коли стиліст відкрито поділився цим інцидентом зі своїми підписниками у соцмережах, реакція іншої сторони виявилася агресивною. Єгору почали відверто натякати, що озвучення імені журналістки коштуватиме йому кар'єри, а впливові зв'язки опонентки закриють перед ним усі двері в індустрії.

"Я виклав про цю ситуацію, мені почали погрожувати: якщо я скажу, хто це, то мені буде закритий шоубізнес, жоден юрист не допоможе, краще мовчи. Хоча вона хотіла опублікувати і змонтувати інтерв’ю так, як їй зручно. Коли побачила, що всі почали мене захищати, почала виставляти це так, що мені не можна казати, хто це був взагалі. Це брудно і неприємно", — зазначив зірковий стиліст.

Наразі Андрюшин так і не назвав імені інтерв’юерки, яка намагалася влаштувати хайп на його особистому житті. Попри це, історія б’юті-майстра вже викликала серйозний резонанс та хвилю обурення серед його шанувальників.

