Звездный визажист заявил, что ему угрожает известная интервьюерша: "Это грязно и неприятно"

Известный украинский визажист Егор Андрюшин попал в громкий скандал после интервью с популярной ведущей, которая нарушила предварительные договоренности и перешла на личные оскорбления. Блогер рассказал, что после попытки публично защитить себя в его адрес начали поступать серьезные угрозы.

По словам Андрюшина, сначала съемка шла по плану, ведь команда интервьюера заранее прислала ему перечень согласованных тем, которые его полностью устраивали. Однако во время самой записи формат разговора резко изменился, превратившись в неэтичные расспросы и провокации. Об этом он рассказал в комментарии в проекте "Наедине с Гламуром".

"Я недавно ходил на интервью к очень популярному интервьюеру. Началось все хорошо: заблаговременно прислали темы, я пришел, два вопроса были нормальные, а потом началось грязное нижнее белье: "С кем ты спишь, а ты гей, у тебя какой-то там депутат, который дает на все средства?" Я сначала начал отвечать, а потом подумал — зачем. Я не хочу говорить о том, о чем мы не договаривались. Когда лезут в сплетни, грязь — это так некрасиво", — рассказал Андрюшин.

Когда стилист открыто поделился этим инцидентом со своими подписчиками в соцсетях, реакция другой стороны оказалась агрессивной. Егору начали откровенно намекать, что озвучивание имени журналистки будет стоить ему карьеры, а влиятельные связи оппонентки закроют перед ним все двери в индустрии.

"Я выложил об этой ситуации, мне начали угрожать: если я скажу, кто это, то мне будет закрыт шоубизнес, ни один юрист не поможет, лучше молчи. Хотя она хотела опубликовать и смонтировать интервью так, как ей удобно. Когда увидела, что все начали меня защищать, начала выставлять это так, что мне нельзя говорить, кто это был вообще. Это грязно и неприятно", — отметил звездный стилист.

Сейчас Андрюшин так и не назвал имени интервьюера, которая пыталась устроить хайп на его личной жизни. Несмотря на это, история бьюти-мастера уже вызвала серьезный резонанс и волну возмущения среди его поклонников.

Кроме того, блогер признался, что имеет неизлечимую болезнь, но добровольно пошел в ТЦК и стал на воинский учет, чтобы не ждать и не бояться, пока ему вручат повестку.