"Соромно зізнаватись": українка розказала про життя в Норвегії те, про що ніхто не говорить

Життя в одній із найбагатших країн Скандинавії часто малює картинку ідеального добробуту, проте реальність еміграції виявляється значно складнішою. Українка, яка вже понад чотири роки мешкає в Норвегії, відверто розповіла про зворотний бік переїзду, руйнуючи популярні стереотипи про легкі гроші та швидку інтеграцію.

Своїм досвідом та розчаруваннями поділилася користувачка Мафтуна під ніком в Instagram maftuna.busygina. Вона назвала чотири головні проблеми, з якими стикнулася під час еміграції.

Робота за фахом, але без заощаджень

Попри те, що дівчина влаштувалася працювати за своєю спеціальністю, великих статків це не принесло. За її словами, у неї взагалі немає заощаджень, оскільки вся заробітна плата повністю йде на забезпечення базового життя в країні.

Основними статтями витрат є:

оренда житла та оплата рахунків;

страхування автомобіля та собаки;

харчування;

платні дороги.

"Зарплата у 50 000 крон (близько 5 000 доларів) чистими — це мрія взагалі не тільки моя, а й багатьох місцевих жителів", — зазначає українка.

Відео дня

Закритість та відсутність друзів

За чотири роки емігрантці так і не вдалося знайти друзів чи навіть близьких приятелів — ні серед норвежців, ні серед земляків. Вона пояснює це особливістю місцевого менталітету. Норвежці є досить закритими й зазвичай формують своє коло спілкування ще зі шкільних років, тому увійти в нього іноземцю практично неможливо.

Українка розказала правду про Норвегію Фото: Instagram

Чому не вдалося вивчити норвезьку

Наразі мовний рівень дівчини залишається на офіційно підтвердженій позначці А2. Вона визнає в цьому власну провину, проте зазначає, що з самого початку працювала англійською мовою і керівництво не вимагало від неї знання норвезької.

На старті переїзду дівчина активно вчила мову і планувала швидко дійти до рівня В2. Проте необхідність адаптуватися на першому робочому місці без належного досвіду забирала всі сили. Вчити складну мову після емоційно виснажливого робочого дня виявилося надто важким завданням.

Туга за домом та плани на повернення

Життя в Норвегії виявилося абсолютною протилежністю тому, яким воно було в Україні. Через це дівчина сильно сумує за рідними та звичними речами, яких їй критично не вистачає за кордоном. Наразі вона серйозно розглядає варіант повернення на Батьківщину — можливо, після закінчення війни, а чи навіть до її завершення.

Інші історії українців за кордоном

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка на імʼя Марта живе в Албанії. Вона, хоч і хотіла звідти переїхати, бачить там купу плюсів.

Дівчина на імʼя Аріна повернулася в Україну з-за кордону та сильно здивувалася, коли побачила ціни в магазинах.

Крім того, українка розповіла несподіваний факт про життя в Німеччині. На неї поскаржилися буквально через квіти.