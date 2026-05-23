"Стыдно признаваться": украинка рассказала о жизни в Норвегии то, о чем никто не говорит

Жизнь в одной из самых богатых стран Скандинавии часто рисует картинку идеального благосостояния, однако реальность эмиграции оказывается значительно сложнее. Украинка, которая уже более четырех лет живет в Норвегии, откровенно рассказала об обратной стороне переезда, разрушая популярные стереотипы о легких деньгах и быстрой интеграции.

Своим опытом и разочарованиями поделилась пользовательница Мафтуна под ником в Instagram maftuna.busygina. Она назвала четыре главные проблемы, с которыми столкнулась во время эмиграции.

Работа по специальности, но без сбережений

Несмотря на то, что девушка устроилась работать по своей специальности, большого состояния это не принесло. По ее словам, у нее вообще нет сбережений, поскольку вся заработная плата полностью уходит на обеспечение базовой жизни в стране.

Основными статьями расходов являются:

аренда жилья и оплата счетов;

страхование автомобиля и собаки;

питание;

платные дороги.

"Зарплата в 50 000 крон (около 5 000 долларов) чистыми — это мечта вообще не только моя, но и многих местных жителей", — отмечает украинка.

Закрытость и отсутствие друзей

За четыре года эмигрантке так и не удалось найти друзей или даже близких приятелей — ни среди норвежцев, ни среди земляков. Она объясняет это особенностью местного менталитета. Норвежцы достаточно закрыты и обычно формируют свой круг общения еще со школьных лет, поэтому войти в него иностранцу практически невозможно.

Фото: Instagram

Почему не удалось выучить норвежский

Сейчас языковой уровень девушки остается на официально подтвержденной отметке А2. Она признает в этом собственную вину, однако отмечает, что с самого начала работала на английском языке и руководство не требовало от нее знания норвежского.

На старте переезда девушка активно учила язык и планировала быстро дойти до уровня В2. Однако необходимость адаптироваться на первом рабочем месте без должного опыта забирала все силы. Учить сложный язык после эмоционально изнурительного рабочего дня оказалось слишком трудной задачей.

Тоска по дому и планы на возвращение

Жизнь в Норвегии оказалась абсолютной противоположностью той, какой она была в Украине. Поэтому девушка сильно скучает по родным и привычным вещам, которых ей критически не хватает за рубежом. Сейчас она серьезно рассматривает вариант возвращения на Родину — возможно, после окончания войны, а может даже до ее завершения.

