"Холостяк" Цимбалюк не на жарт підігрів чутки про новий роман: що відомо (фото)

Українська акторка Олена Світлицька не на жарт підігріла чутки про роман з колегою по цеху та зіркою "Холостяка-14" Тарасом Цимбалюком.

Олена, яка нещодавно натякала на зраду Наталки Денисенко, показала у своєму Instagram цілу підбірку фото в ліфті та домашній атмосфері з Тарасом.

Цимбалюк та Світлицька разом?

Акторка часто тулилася до Цимбалюка, а фото зроблені в різні пори року, що свідчить про тривалість їхнього спілкування. Чи справді воно романтичне — досі офіційно не відомо.

У коментарі під дописом Тарас загадково поставив сердечко, а Олена відповіла йому емодзі з поцілунком.

"Мені все ясно", "Солоденька парочка", "Ну нарешті", "Класна пара" — реагують шанувальники.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк Фото: Instagram

Цимбалюк: особисте життя

Актор у 2025 році шукав кохання на проєкті "Холостяк" і наче як його знайшов, проте не залишився у стосунках з переможницею шоу Надін Головчук з Хмельницького. За словами дівчини, вони кілька разів бачилися після зйомок, а в один момент артист закінчив роман голосовим повідомленням.

До цього Тарас зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. А ще раніше був одружений з візажисткою Тіною Антоненко та своєю одногрупницею в студентські роки.

Зі Світлицькою вони почали підігрівати чутки про роман після фіналу "Холостяка". Артисти часто ділилися спільним контентом, але домисли про стосунки заперечували.

