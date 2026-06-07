"Мазаль тов!": Моргенштерн офіційно став євреєм і змінив ім'я

Російський виконавець башкирського походження Алішер Валєєв, відомий як Моргерштерн, офіційно став євреєм. Шоумен, який репатріювався до Ізраїлю, пройшов процес навернення в іудаїзм.

Моргенштерн офіційно став євреєм. Про це повідомляє канал "Голос Ізраїлю".

На опублікованому відео Моргенштерн танцює елемент традиційного єврейського танцю Хора під вигуки "Мазаль тов!", що в розмовній мові означає "Вітаю!" і використовується для вираження радості під час важливої події.

Моргенштерн пройшов обряд гіюру

Репатріант пройшов т. зв. гіюр — тобто процес навернення в юдаїзм неєвреїв через релігійний суд і тепер має дотримуватися заповідей Тори.

Також репер змінив старе світське ім'я Алішер на Ісраель Єгуда Моргенштерн.

У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Моргенштерн покинув РФ, де його визнали іноземним агентом. Після репатріації в Ізраїль артист отримав громадянство країни.

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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У Львові суд оштрафував батьків школярів та одного учня через відео, де діти співали пісні Morgenshtern. Батьків притягнули до відповідальності за неналежне виховання дітей і призначили штрафи, а одному школяреві також винесли покарання за дрібне хуліганство.

Колишня дівчина Моргенштерна, українська акторка і блогерка Єлизавета Василенко, виграла судову справу проти податкових органів.