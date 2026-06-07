"Мазаль тов!": Моргенштерн официально стал евреем и сменил имя

Российский исполнитель башкирского происхождения Алишер Валеев, известный как Моргерштерн, официально стал евреем. Репатриировавшийся в Израиль шоумен прошел процес обращения в иудаизм.

Моргенштерн официально стал евреем. Об этом сообщает канал "Голос Израиля".

На опубликованном видео Моргенштерн танцует элемент традиционного еврейского танца Хора под возгласы "Мазаль тов!", что в разговорной речи означает "Поздравляю!" и используется для выражения радости во время важного события.

Моргенштерн прошел обряд гиюра

Репатриант прошел т.н. гиюр — то есть процесс обращения в иудаизм неевреев через религиозный суд и теперь должен придерживаться заповедей Торы.

Также рэпер сменил старое светское имя Алишер на Исраэль Йегуда Моргенштерн.

В феврале 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Моргенштерн покинул РФ, где был признан иностранным агентом. После репатриации в Израиль артист получил гражданство страны.

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Российский рэпер Morgenshtern рассматривал идею стать президентом Украины и России, чтобы завершить войну между странами. Об этом рассказала его бывшая девушка Елизавета Василенко, вспоминая его высказывания о "мессианской" роли и планах примирения государств.

Во Львове суд оштрафовал родителей школьников и одного ученика из-за видео, где дети пели песни Morgenshtern. Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание детей и назначили штрафы, а одному школьнику также вынесли наказание за мелкое хулиганство.

Бывшая девушка Моргенштерна, украинская актриса и блогер Елизавета Василенко, выиграла судебное дело против налоговых органов.