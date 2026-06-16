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Який вигляд має маєток Світлани Лободи під Москвою, який вона продала за $9 мільйонів (фото)

Співачка Світлана Лобода, яка продала свій будинок у Росії за 850 мільйонів
Співачка Світлана Лобода | Фото: Instagram

Триповерховий підмосковний палац Світлани Лободи площею 1200 квадратних метрів офіційно змінив власника — співачка остаточно розірвала майнові зв'язки з РФ, продавши нерухомість великому російському бізнесмену. За розкішний комплекс у районі Ніколо-Урюпіно артистка, яка виїхала з Росії після початку повномасштабного вторгнення, отримала солідні 850 мільйонів рублів, що становить близько 9 мільйонів доларів.

Що всередині: розкіш за сотні мільйонів

Особняк, який з 2023 року здавався в оренду за 1,3 мільйона рублів на місяць, вражає своїми масштабами та наповненням. Новий господар отримав повністю облаштований VIP-комплекс:

  • Житлова зона: Чотири просторі спальні, дві великі їдальні та дизайнерські меблі з коштовним оздобленням.
  • Розваги та релакс: Власний великий басейн, джакузі, більярдна кімната та приватний бар.
  • Інфраструктура території: Доглянутий сад із затишною альтанкою, окремий гостьовий котедж, приміщення для персоналу, гараж та цілодобовий пост охорони.
Триповерховий маєток співачки Світлани Лободи в районі Ніколо-Урюпіно під Москвою
Такий вигляд має розкішний особняк Світлани Лободи в Підмосков'ї
Фото: Mash

Ця угода поставила фінальну крапку в багаторічній російській кар'єрі співачки, позбавивши її останнього великого активу на території Російської Федерації.

Відео дня
Нерухомість Лободи в РФ
Інтер'єр їдальні в підмосковному будинку Світлани Лободи
Фото: Mash
Лобода продала маєток у Підмосков'ї
Басейн всередині особняка Світлани Лободи
Фото: Mash

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, в 2025 році розгорівся скандал після того, як з'ясувалося, що Світлана Лобода виступила на весіллі російського футболіста Микити Хайкіна, яке відбулося у Франції. Сам футболіст грає за норвезький клуб.