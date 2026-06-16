Как выглядит усадьба Светланы Лободы под Москвой, которую она продала за 9 миллионов долларов (фото)

Трехэтажный подмосковный дворец Светланы Лободы площадью 1200 квадратных метров официально сменил владельца — певица окончательно разорвала имущественные связи с РФ, продав недвижимость крупному российскому бизнесмену. За роскошный комплекс в районе Николо-Урюпино артистка, которая уехала из России после начала полномасштабного вторжения, получила солидные 850 миллионов рублей, что составляет около 9 миллионов долларов.

Что внутри: роскошь за сотни миллионов

Особняк, который с 2023 года сдавался в аренду за 1,3 миллиона рублей в месяц, поражает своими масштабами и оснащением. Новый владелец получил полностью оборудованный VIP-комплекс:

Жилая зона: четыре просторные спальни, две большие столовые и дизайнерская мебель с роскошной отделкой.

просторные спальни, две большие столовые и дизайнерская мебель с роскошной отделкой. Развлечения и отдых: собственный большой бассейн, джакузи, бильярдная и частный бар.

собственный большой бассейн, джакузи, бильярдная и частный бар. Инфраструктура территории: ухоженный сад с уютной беседкой, отдельный гостевой коттедж, помещения для персонала, гараж и круглосуточный пост охраны.

Так выглядит роскошный особняк Светланы Лободы в Подмосковье Фото: Mash

Это соглашение поставило точку в многолетней российской карьере певицы, лишив её последнего крупного актива на территории Российской Федерации.

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Интерьер столовой в подмосковном доме Светланы Лободы Фото: Mash Бассейн внутри особняка Светланы Лободы Фото: Mash

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Лобода лишилась роскошного особняка в Подмосковье. Сообщается, что особняк был продан ещё в мае.

Когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Светлана Лобода находилась в Дубае и даже показывала, как пряталась от атак на парковке.

Кроме того, в 2025 году разгорелся скандал после того, как выяснилось, что Светлана Лобода выступила на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина, которая состоялась во Франции. Сам футболист играет за норвежский клуб.