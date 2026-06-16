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Как выглядит усадьба Светланы Лободы под Москвой, которую она продала за 9 миллионов долларов (фото)

Певица Светлана Лобода, продавшая свой дом в России за 850 миллионов
Певица Светлана Лобода | Фото: Instagram

Трехэтажный подмосковный дворец Светланы Лободы площадью 1200 квадратных метров официально сменил владельца — певица окончательно разорвала имущественные связи с РФ, продав недвижимость крупному российскому бизнесмену. За роскошный комплекс в районе Николо-Урюпино артистка, которая уехала из России после начала полномасштабного вторжения, получила солидные 850 миллионов рублей, что составляет около 9 миллионов долларов.

Что внутри: роскошь за сотни миллионов

Особняк, который с 2023 года сдавался в аренду за 1,3 миллиона рублей в месяц, поражает своими масштабами и оснащением. Новый владелец получил полностью оборудованный VIP-комплекс:

  • Жилая зона: четыре просторные спальни, две большие столовые и дизайнерская мебель с роскошной отделкой.
  • Развлечения и отдых: собственный большой бассейн, джакузи, бильярдная и частный бар.
  • Инфраструктура территории: ухоженный сад с уютной беседкой, отдельный гостевой коттедж, помещения для персонала, гараж и круглосуточный пост охраны.
Трехэтажное поместье певицы Светланы Лободы в районе Николо-Урюпино под Москвой
Так выглядит роскошный особняк Светланы Лободы в Подмосковье
Фото: Mash

Это соглашение поставило точку в многолетней российской карьере певицы, лишив её последнего крупного актива на территории Российской Федерации.

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Недвижимость Лободы в РФ
Интерьер столовой в подмосковном доме Светланы Лободы
Фото: Mash
Лобода продала поместье в Подмосковье
Бассейн внутри особняка Светланы Лободы
Фото: Mash

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, в 2025 году разгорелся скандал после того, как выяснилось, что Светлана Лобода выступила на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина, которая состоялась во Франции. Сам футболист играет за норвежский клуб.