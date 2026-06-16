Вийшов трейлер "Шрека 5": обіцяють нові пригоди Шрека, Фіони, Осла та їхніх дітей (відео)

Шрек, принцеса Фіона та Осел повертаються у новій фантастичній пригоді в першому трейлері до фільму "Шрек 5", який вийде 30 червня 2027 року.

Компанія Universal випустила перший трейлер нового мультфільму про огра Шрека та його сім’ю. Майк Майерс, Едді Мерфі та Кемерон Діас знову втілюють свої ролі. До них приєднуються Зендая, комік із "Saturday Night Live" Марчелло Ернандес та Скайлар Гізондо ("Супермен") у ролях дорослих дітей Шрека та Фіони — Феліції, Фергуса та Фаркла, пише Variety.

Через рік на екрани вийде новий мультфільм про "Шрека"

Трейлер починається з ілюстрованої книжки, яка переказує оригінальну історію Шрека, Фіони та Осла з їхнього першого фільму 2001 року. Осел перериває розповідь і каже, що настав час перевтілитися, що, можливо, пояснює дещо інший стиль анімації казкових істот. Друзі знову подорожують чарівною країною і зустрічають велетня, співробітників правоохоронних органів та моторошного сніговика, який пародіює Олафа з "Холодного серця".

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У трейлері також з’являється Пряниковий чоловічок, у якого тепер є дві подружки.

Трейлер закінчується тим, що Шрек, Фіона, їхні сини та Осел опинилися у в’язничній камері, а Осел наспівує "Baby Come Back" і "Roxanne", що дуже дратує Шрека.

У новому мультфільмі Шрек разом із родиною опиниться у в'язниці Фото: Скриншот

"Шрек 5" — перша частина франшизи за 17 років після мультфільму "Шрек назавжди" 2010 року. З того часу вийшло два спін-офи: "Кіт у чоботях" 2011 року та його продовження "Кіт у чоботях: Останнє бажання" 2022 року. Перший мультфільм про велетня вийшов у 2001 році.

Режисерами нового "Шрека" є аніматори Уолт Дорн ("Тролі") та Конрад Вернон ("Шрек 2", "Монстри проти прибульців", "Сосискова вечірка"). Співрежисером також виступив Бред Ейблсон. Сценарій написав Майкл МакКаллерс.

Розробка сиквелу відновилася у 2014 році, і Universal Pictures офіційно підтвердила виробництво п’ятого фільму про Шрека, коли її материнська компанія, NBC Universal, придбала DreamWorks Animation у 2016 році.

Нагадаємо, що раніше "Фокус" повідомляв, що:

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