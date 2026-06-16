Вышел трейлер "Шрека 5": обещают новые приключения Шрека, Фионы, Осла и их детей (видео)

Шрек, принцесса Фиона и Осел возвращаются в новом фантастическом приключении в первом трейлере к фильму "Шрек 5", который выйдет 30 июня 2027 года.

Компания Universal выпустила первый трейлер нового мультфильма про огра Шрека и его семью. Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас возвращаются к своим ролям. К ним присоединяются Зендая, комик из "Saturday Night Live" Марчелло Эрнандес и Скайлар Гизондо ("Супермен") в роли взрослых детей Шрека и Фионы — Фелиции, Фергюса и Фаркла, пишет Variety.

Через год на экраны выйдет новый мультфильм про "Шрека"

Трейлер начинается с книжки с картинками, пересказывающей оригинальную историю Шрека, Фионы и Осла из их первого фильма 2001 года. Осел прерывает повествование и говорит, что пора преобразиться, что, возможно, объясняет немного другой стиль анимации сказочных существ. Друзья снова путешествуют по волшебной стране и встречают великана, сотрудников правоохранительных органов и жуткого снеговика, пародирующего Олафа из "Холодного сердца".

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В трейлере также появляется Пряничный человечек у которого теперь есть две подружки.

Трейлер заканчивается тем, что Шрек, Фиона, их сыновья и Осел застряли в тюремной камере, а Осел напевает "Baby Come Back" и "Roxanne", к большому раздражению Шрека.

В новом мультфильме Шрек с семьей окажется в тюрьме Фото: Скриншот

"Шрек 5" — первая часть франшизы за 17 лет, после мультфильма "Шрек навсегда" 2010 года. С тех пор вышло два спин-оффа: "Кот в сапогах" 2011 года и его продолжение "Кот в сапогах: Последнее желание" 2022 года. Первый мультфильм про огра вышел в 2001 году.

Режиссерами нового "Шрека" являются аниматоры Уолт Дорн ("Тролли") и Конрад Вернон ("Шрек 2", "Монстры против пришельцев", "Сосисочная вечеринка"). Сорежиссером также выступил Брэд Эйблсон. Сценарий написал Майкл МакКаллерс.

Разработка сиквела возобновилась в 2014 году, и Universal Pictures официально подтвердила производство пятого фильма о Шреке , когда ее материнская компания, NBC Universal, приобрела DreamWorks Animation в 2016 году.

Напомним, что ранее Фокус писал, что:

В прошлом году уже появлялся тизер "Шрека 5", но он не впечатлил фанатов, так что мульфильм решили переделать.

Мульфильмы о "Шреке" заняли три места в топах просмотров на Netflix.

Также мы рассказывали о том, каким Шрек должен был быть изначально.