Таємна грань: 88-річний Ентоні Гопкінс випустить свій перший музичний альбом (відео)

Всесвітньо відомий актор і дворазовий лауреат премії "Оскар" сер Ентоні Гопкінс продемонструє шанувальникам ту грань таланту, про яку мало хто знає.

88-річна знаменитість наступного місяця представить публіці свій перший альбом класичної музики Life Is A Dream, дебютний сингл з якого — композиція Bracken Road — вийшов напередодні, 10 липня, повідомляється на сторінці Decca Classics в Instagram.

Decca Classics — це підрозділ легендарного британського лейблу звукозапису Decca Records, що спеціалізується на випуску класичної музики, зокрема оперних та симфонічних записів і саундтреків. Гопкінс підписав з ним контракт.

"Перший альбом сера Ентоні, випущений на нашому лейблі, Life Is A Dream, був записаний зі всесвітньо відомим Філармонічним оркестром під керівництвом Густаво Дудамеля, лауреата премії "Греммі", і демонструє його пристрасть до класичної музики, являючи собою глибоко особисту колекцію оригінальних композицій, що відображають творче, уявне та оповідне життя", — йдеться в заяві.

Відео дня

Bracken Road із сюїти Гопкінса "1947: Сюїта для фортепіано соло та оркестру" — ностальгічний музичний портрет вулиць, луків, ферм і гір, що оточували родинний будинок актора в Маргамі, Південний Вельс, у 1940-х роках.

Будучи актором-початківцем у Ліверпульському театрі, Гопкінс придумав цю мелодію у 1963 році, маючи намір написати до неї слова. Він імпровізував, граючи за лаштунками під час репетицій.

Bracken Road — перший сингл з майбутнього альбому

Альбом було записано в Александра-палас у Лондоні, і до нього увійшли виступи музикантів світового класу: від аргентинського піаніста Серхіо Тьємпо, який народився в Каракасі, та венесуельського віолончеліста Грегоріо Ньєто до хору Баха та хористів Вінчестерського собору.

"Я висловлюю найглибшу вдячність і повагу маестро Густаво Дудамелю, чия майстерність є невід’ємною частиною цієї музичної подорожі. З витонченою точністю своєї диригентської палички він перетворив кожну ноту, наділивши її глибоким і незабутнім змістом, створивши мальовничий пейзаж, який запрошує слухача відчути й уявити собі щось унікально особисте", — написав сер Ентоні.

Гопкінс щиро подякував усім, хто допомагав йому з альбомом. Він зізнався, що створював музику все своє життя. Актор пише її з дитинства, а на фортепіано почав грати з чотирьох років.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Відомий своїм почуттям гумору, Ентоні Гопкінс пожартував над Кім Кардашян, використавши сцену з фільму "Мовчання ягнят".

В одному з інтерв’ю Гопкінс зізнався, що понад 50 років тому потрапив у ДТП і ледь не загинув. Актор усвідомив, що має алкогольну залежність, і тому звернувся по допомогу.

Також ми розповідали, що Гопкінс порадував шанувальників запальним танцем на кухні. Незважаючи на свій поважний вік, актор обожнює готувати та супроводжувати кулінарні шедеври активними танцями.