Тайная грань: 88-летний Энтони Хопкинс выпустит свой первый музыкальный альбом (видео)

Всемирно известный актер и двукратный лауреат "Оскара" сэр Энтони Хопкинс покажет поклонникам ту грань таланта, о которой мало кто знает.

88-летняя знаменитость в следующем месяце представит публике свой первый альмом классической музыки Life Is A Dream, дебютный сингл из которого, композиция Bracken Road, вышел накануне, 10 июля, сообщается на странице Decca Classics в Instagram.

Decca Classics — это подразделение легендарного британского лейбла звукозаписи Decca Records, специализирующееся на выпуске классической музыки, включая оперные, симфонические записи и саундтреки. Хопкинс подписал с ним контракт.

"Первый альбом сэра Энтони, выпущенный на нашем лейбле, Life Is A Dream, был записан со всемирно известным Филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля, лауреата премии "Грэмми", и демонстрирует его страсть к классической музыке, представляя собой глубоко личную коллекцию оригинальных композиций, отражающих творческую, воображаемую и повествовательную жизнь", — говорится в заявлении.

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Bracken Road из сюиты Хопкинса "1947: Сюита для фортепиано соло и оркестра" — ностальгический музыкальный портрет улиц, лугов, ферм и гор, окружавших семейный дом актера в Маргаме, Южный Уэльс, в 1940-х годах.

Будучи начинающим актером в Ливерпульском театре, Хопкинс придумал эту мелодию в 1963 году, намереваясь написать к ней слова. Он импровизировал, играя за кулисами во время репетиций.

Bracken Road — первый сингл из грядущего альбома

Альбом был записан в Александра-палас в Лондоне и включает в себя выступления музыкантов мирового класса: от родившегося в Каракасе аргентинского пианиста Серхио Тьемпо и венесуэльского виолончелиста Грегорио Ньето до хора Баха и хористов Винчестерского собора.

"Я выражаю глубочайшую благодарность и уважение маэстро Густаво Дудамелю, чье мастерство является неотъемлемой частью этого музыкального путешествия. С изящной точностью своей дирижерской палочки он преобразил каждую ноту, наделив ее глубоким и неизгладимым смыслом, создав живописный пейзаж, который приглашает слушателя почувствовать и представить себе нечто уникально личное", — написал сэр Энтони.

Хопкинс искренне поблагодарил всех, кто помогал ему с альбомом. Он признался, что создавал музыку всю свою жизнь. Актер пишет ее с детства, а на фортепиано начал играть с четырех лет.

Ранее Фокус писал, что:

Известный своим чувством юмора, Энтони Хопкинс потроллил Ким Кардашьян сценой из "Молчания ягнят".

В одном из интервью Хопкинс признался, что более 50 лет назад попал в ДТП и едва не погиб. Актер понял, что у него есть алкогольная зависимость, а потому обратился за помощью.

Также мы рассказывали, что Хопкинс порадовал поклонников зажигательным танцем на кухне. Несмотря на свой почтенный возраст, актер обожает готовить и сопровождать кулинарные шедевры активными танцами.