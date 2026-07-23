Деніелу Редкліффу — 37: що відомо про обраницю та первістка "Гаррі Поттера" (фото)

23 липня 2026 року знаменитий британський актор Деніел Редкліфф відзначає день народження, залишаючись для кількох поколінь глядачів улюбленим "хлопчиком, який вижив". Попри всесвітню славу та пильну увагу папараці, зірка екрана вміє берегти особистий простір, залишаючи за лаштунками найцінніші миті сімейного життя.

Фокус розповідає, як склалася доля виконавця ролі головного чарівника сучасності поза кінокадрами, що відомо про його цивільну дружину Ерін Дарк та як змінила актора поява довгоочікуваного первістка.

Деніелу Редкліффу виповнилось 37 років Фото: Вікіпедія

Історія кохання з Ерін Дарк

Стосунки Деніела Редкліффа та американської акторки Ерін Дарк тривають уже понад десятиліття. Доля звела їх у 2012 році на знімальному майданчику байопіку "Убий своїх коханих" (Kill Your Darlings). За сюжетом фільму, між їхніми персонажами виникає іскра та відвертий флірт. Пізніше Редкліфф неодноразово зізнавався в інтерв'ю, що йому навіть не довелося грати закоханість — почуття спалахнули миттєво.

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Деніел Редкліфф і Ерін Дарк Фото: з відкритих джерел

За словами актора, він одразу зрозумів, що знайшов людину, з якою може бути максимально щирим і природним. Вони обоє захоплюються професією, поділяють спільний гумор та цінують затишок вище за гучні світські заходи.

Незважаючи на те, що Ерін старша за Деніела на п'ять років і вища за нього зростом, пару ніколи не бентежили стереотипи. ЗМІ та прихильники часто називають Дарк "дружиною" актора, хоча закохані офіційно не оформлювали шлюб у РАЦСі, віддаючи перевагу міцному цивільному союзу без бюрократичних формальностей.

Хто така Ерін Дарк

Ерін Дарк народилася в штаті Мічиган і здобула ґрунтовну театральну освіту. Вона побудувала успішну кар'єру в кіно, телебаченні та на театральній сцені. Глядачам вона добре відома за ролями в серіалах "Дивовижна місіс Мейзел", "Зразкові бунтарки" (Good Girls Revolt) та "Дієталенд".

За роки спільного життя пара виробила власну формулу гармонії: вони підтримують професійні успіхи один одного, знімаються у спільних проєктах та майже не з'являються у скандальних хроніках.

Народження сина

У березні 2023 року папараці помітили Ерін Дарк із помітно округленим животиком під час прогулянки Нью-Йорком. Незабаром представники актора підтвердили щасливу новину: пара очікує на дитину.

У квітні 2023 року на світ з'явився їхній первісток. Спочатку батьки оберігали будь-які подробиці від преси, однак згодом актор відкрив завісу таємниці — у них народився хлопчик, якого назвали Бейлі.

Деніел Редкліфф, Бейлі і Ерін Дарк Фото: Backgrid

Редкліфф зізнався, що батьківство стало для нього найдивовижнішим і водночас найважчим досвідом. Перші місяці життя малюка були сповнені недоспаних ночей, але актор добровільно взяв паузу у зйомках, щоб проводити якнайбільше часу з новонародженим сином та підтримувати Ерін.

"Це божевільний і дуже інтенсивний період, але водночас це найкраще, що коли-небудь зі мною траплялося. Спостерігати за тим, як Ерін стає дивовижною матір'ю — справжній привілей", — ділився емоціями актор.

Як батьківство змінило "Гаррі Поттера"

З появою сина Бейлі Деніел Редкліфф суттєво переглянув свої робочі пріоритети. Якщо раніше він міг місяцями перебувати на знімальних майданчиках у різних куточках світу, то зараз обирає проєкти з гнучкішим графіком або такі, що дозволяють йому не розлучатися з родиною надовго.

Актор із гумором розповідає про перші кроки та нові навички хлопчика, відзначаючи, як швидко той росте і змінюється. Водночас Редкліфф зазначає, що не хотів би для своєї дитини ранньої акторської слави. Маючи за плечима досвід виснажливої популярності з дитячих років, Деніел прагне, щоб Бейлі зростав у спокійній атмосфері, подалі від спалахів софітів та уваги преси.

Нагадаємо. раніше Фокус писав, що:

Деніел Редкліфф став багатшим за інших дітей-акторів, знімаючись у фільмах про Гаррі Поттера.

Актора помітили на рідкісній прогулянці з маленьким сином.

Крім того, Джоан Роулінг сказала, за що і перед ким мають вибачитися Емма Вотсон і Деніел Редкліфф.