Дэниэлу Редклиффу — 37: что известно о возлюбленной и первенце "Гарри Поттера" (фото)

23 июля 2026 года знаменитый британский актёр Дэниел Рэдклифф отмечает день рождения, оставаясь для нескольких поколений зрителей любимым "мальчиком, который выжил". Несмотря на всемирную славу и пристальное внимание папарацци, звезда экрана умеет беречь личное пространство, оставляя за кулисами самые ценные моменты семейной жизни.

Фокус рассказывает, как сложилась судьба исполнителя роли главного волшебника современности за кадром, что известно о его гражданской супруге Эрин Дарк и как изменило жизнь актера появление долгожданного первенца.

Дэниэлу Редклиффу исполнилось 37 лет Фото: Википедия

История любви с Эрин Дарк

Отношения Дэниела Рэдклиффа и американской актрисы Эрин Дарк длятся уже более десяти лет. Судьба свела их в 2012 году на съемочной площадке биографического фильма "Убей своих любимых" (Kill Your Darlings). По сюжету фильма между их персонажами возникает искра и откровенный флирт. Позже Редклифф неоднократно признавался в интервью, что ему даже не пришлось играть влюбленность — чувства вспыхнули мгновенно.

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Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк Фото: из открытых источников

По словам актёра, он сразу понял, что нашёл человека, с которым может быть максимально искренним и естественным. Они оба увлечены своей профессией, имеют одинаковое чувство юмора и ценят уют выше громких светских мероприятий.

Несмотря на то, что Эрин старше Дэниела на пять лет и выше его ростом, пару никогда не смущали стереотипы. СМИ и поклонники часто называют Дарк "женой" актера, хотя влюбленные официально не оформляли брак в ЗАГСе, предпочитая прочный гражданский союз без бюрократических формальностей.

Кто такая Эрин Дарк

Эрин Дарк родилась в штате Мичиган и получила основательное театральное образование. Она сделала успешную карьеру в кино, на телевидении и на театральной сцене. Зрителям она хорошо известна по ролям в сериалах "Удивительная миссис Мейзел", "Бунтарки" (Good Girls Revolt) и "Диеталенд".

За годы совместной жизни пара выработала свою собственную формулу гармонии: они поддерживают профессиональные успехи друг друга, снимаются в совместных проектах и практически не попадают в скандальные новости.

Рождение сына

В марте 2023 года папарацци заметили Эрин Дарк с заметно округлившимся животиком во время прогулки по Нью-Йорку. Вскоре представители актрисы подтвердили радостную новость: пара ждет ребенка.

В апреле 2023 года у них родился первенец. Сначала родители не раскрывали прессе никаких подробностей, однако впоследствии актер приоткрыл завесу тайны — у них родился мальчик, которого назвали Бейли.

Дэниел Рэдклифф, Бейли и Эрин Дарк Фото: Backgrid

Редклифф признался, что отцовство стало для него самым удивительным и в то же время самым сложным опытом. Первые месяцы жизни малыша были полны бессонных ночей, но актер добровольно взял перерыв в съемках, чтобы проводить как можно больше времени с новорожденным сыном и поддерживать Эрин.

"Это сумасшедший и очень насыщенный период, но в то же время это лучшее, что когда-либо со мной происходило. Наблюдать за тем, как Эрин становится замечательной матерью, — настоящая привилегия", — поделился своими эмоциями актер.

Как отцовство изменило "Гарри Поттера"

С появлением сына Бейли Дэниел Редклифф существенно пересмотрел свои рабочие приоритеты. Если раньше он мог месяцами находиться на съёмочных площадках в разных уголках мира, то сейчас выбирает проекты с более гибким графиком или такие, которые позволяют ему не расставаться с семьёй надолго.

Актёр с юмором рассказывает о первых шагах и новых навыках мальчика, отмечая, как быстро тот растёт и меняется. В то же время Редклифф отмечает, что не хотел бы для своего ребёнка ранней актёрской славы. Имея за плечами опыт изнурительной популярности с детских лет, Дэниел стремится к тому, чтобы Бэйли рос в спокойной атмосфере, вдали от вспышек софитов и внимания прессы.

Напомним: ранее Фокус писал, что:

Дэниел Рэдклифф стал богаче других детей-актеров, снимаясь в фильмах о Гарри Поттере.

Актёра заметили во время редкой прогулки с маленьким сыном.

Кроме того, Джоан Роулинг рассказала, за что и перед кем должны извиниться Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф.