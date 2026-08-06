Привітання з Яблучним Спасом: красиві листівки та побажання для найближчих (фото)

Сьогодні, 6 серпня, віряни відзначають одне з найсвітліших літніх свят — Яблучний Спас, яке символізує преображення природи, щедрість землі та настання осіннього затишку. У цей особливий день заведено ділитися радістю з рідними, відправляти душевні привітання та бажати миру й добробуту кожній родині.

Теплі побажання у прозі

Нехай цей Яблучний Спас принесе у ваш дім стільки ж радості, скільки соковитих яблук у серпневому саду, а серце заповниться миром та світлом.

Бажаю, щоб ваше життя було солодким, як стиглий серпневий мед, а негаразди минали ваш дім стороною.

З Преображенням Господнім! Нехай світло цього свята зігріває вашу родину, дарує міцне здоров'я, гармонію та душевний спокій.

Короткі вітання для повідомлень

З Яблучним Спасом! Добра, миру, достатку та солодкого, щасливого життя!

Нехай Яблучний Спас принесе злагоду в дім, а доля дарує тільки приємні сюрпризи!

Вітаю зі святом Преображення! Здоров'я, світлих надій та соковитого, яскравого літа!

Красиві листівки для соцмереж та месенджерів

Не забудьте привітати своїх близьких, подарувати їм декілька теплих слів та розділити з ними освячені яблука з медом за святковим столом!

Відео дня

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Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Традиції, звичаї та обряди на Яблучний Спас, – читайте у матеріалі.

Три рецепти смачної випічки на Медовий Спас від Клопотенка.

Також ми розповідали, що свято Івана Купала – одне з найцікавіших в українській традиції. Цієї ночі язичництво переплітається з християнською обрядовістю, а вода і вогонь начебто стають такими ж цілющими, як і руйнівними.