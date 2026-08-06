Стиль життя
Привітання з Яблучним Спасом: красиві листівки та побажання для найближчих (фото)
Сьогодні, 6 серпня, віряни відзначають одне з найсвітліших літніх свят — Яблучний Спас, яке символізує преображення природи, щедрість землі та настання осіннього затишку. У цей особливий день заведено ділитися радістю з рідними, відправляти душевні привітання та бажати миру й добробуту кожній родині.
Теплі побажання у прозі
- Нехай цей Яблучний Спас принесе у ваш дім стільки ж радості, скільки соковитих яблук у серпневому саду, а серце заповниться миром та світлом.
- Бажаю, щоб ваше життя було солодким, як стиглий серпневий мед, а негаразди минали ваш дім стороною.
- З Преображенням Господнім! Нехай світло цього свята зігріває вашу родину, дарує міцне здоров'я, гармонію та душевний спокій.
Короткі вітання для повідомлень
- З Яблучним Спасом! Добра, миру, достатку та солодкого, щасливого життя!
- Нехай Яблучний Спас принесе злагоду в дім, а доля дарує тільки приємні сюрпризи!
- Вітаю зі святом Преображення! Здоров'я, світлих надій та соковитого, яскравого літа!
Красиві листівки для соцмереж та месенджерів
Не забудьте привітати своїх близьких, подарувати їм декілька теплих слів та розділити з ними освячені яблука з медом за святковим столом!
Відео дня
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Традиції, звичаї та обряди на Яблучний Спас, – читайте у матеріалі.
- Три рецепти смачної випічки на Медовий Спас від Клопотенка.
Також ми розповідали, що свято Івана Купала – одне з найцікавіших в українській традиції. Цієї ночі язичництво переплітається з християнською обрядовістю, а вода і вогонь начебто стають такими ж цілющими, як і руйнівними.