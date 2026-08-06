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Привітання з Яблучним Спасом: красиві листівки та побажання для найближчих (фото)

листівки та привітання на яблучний спас 2026
Привітання з Яблунчим Спасом | Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 6 серпня, віряни відзначають одне з найсвітліших літніх свят — Яблучний Спас, яке символізує преображення природи, щедрість землі та настання осіннього затишку. У цей особливий день заведено ділитися радістю з рідними, відправляти душевні привітання та бажати миру й добробуту кожній родині.

Теплі побажання у прозі

  • Нехай цей Яблучний Спас принесе у ваш дім стільки ж радості, скільки соковитих яблук у серпневому саду, а серце заповниться миром та світлом.
  • Бажаю, щоб ваше життя було солодким, як стиглий серпневий мед, а негаразди минали ваш дім стороною.
  • З Преображенням Господнім! Нехай світло цього свята зігріває вашу родину, дарує міцне здоров'я, гармонію та душевний спокій.

Короткі вітання для повідомлень

  • З Яблучним Спасом! Добра, миру, достатку та солодкого, щасливого життя!
  • Нехай Яблучний Спас принесе злагоду в дім, а доля дарує тільки приємні сюрпризи!
  • Вітаю зі святом Преображення! Здоров'я, світлих надій та соковитого, яскравого літа!

Красиві листівки для соцмереж та месенджерів

Не забудьте привітати своїх близьких, подарувати їм декілька теплих слів та розділити з ними освячені яблука з медом за святковим столом!

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Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Також ми розповідали, що свято Івана Купала – одне з найцікавіших в українській традиції. Цієї ночі язичництво переплітається з християнською обрядовістю, а вода і вогонь начебто стають такими ж цілющими, як і руйнівними.