Що приготувати на Медовий Спас: 3 рецепти випічки від Клопотенка (фото)

Маковія, або Медовий Спас — одне з найважливіших українських літніх свят, яке за традицією супроводжується свяченням першого врожаю меду, маку й духмяних букетів. До цього дня Євген Клопотенко пропонує зануритися в національні кулінарні традиції та приготувати автентичну святкову випічку.

Хоч за церковним календарем після Маковія розпочинається піст, у народній традиції святковий стіл завжди майорів різноманітними смаколиками з додаванням вершкового масла, молока та яєць. Ось три перевірені рецепти, якими поділився Клопотенко. Вони допоможуть створити справжню атмосферу свята, яке в 2026 році відзначають 1 серпня.

Золотаві бобальки з маковим соусом

Золотаві бобальки з маковим соусом Фото: Євген Клопотенко

Ці ніжні дріжджові кульки, обсмажені до золотавої скоринки та занурені в ароматний медово-маковий соус, стануть чудовим частуванням для всієї родини.

Інгредієнти:

Для кульок: 400 г пшеничного борошна, 220 мл теплої води, 14 г пресованих дріжджів, 1 ст. л. цукру, ½ ч. л. солі, 300 мл олії для фритюру.

Для соусу: 4 ст. л. меду, 100 мл теплої води, 100 г меленого маку.

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Приготування:

У мисці розчиніть дріжджі з цукром у теплій воді. Додайте борошно, сіль та вимішуйте тісто руками не менше 3 хвилин. Накрийте рушником і залиште в теплі на 50 хвилин.

Обімніть тісто, сформуйте кульки вагою по 15–20 г і дайте їм постояти ще 10–15 хвилин.

Розігрійте олію в каструлі з товстим дном і обсмажте бобальки у напівфритюрі 2–3 хвилини до золотавого кольору.

Окремо закип'ятіть воду. Викладіть готові кульки на сито, занурте в окроп буквально на 4–5 секунд та перекладіть у миску.

Для соусу перетріть мак у блендері чи макітрі, змішайте з медом і теплою водою. Збийте вінчиком, полийте бобальки та подавайте до столу.

Пишний дріжджовий рулет із маком

Пишний дріжджовий рулет із маком Фото: Євген Клопотенко

Класика святкового столу — духмяний рулет із великою кількістю соковитої макової начинки.

Інгредієнти:

Для тіста: 20 г пресованих дріжджів, 200 мл молока, 2 ст. л. цукру, ½ ч. л. солі, 350 г борошна (+25 г на підпил), 2 жовтки (і 1 жовток для змащування).

Для начинки: 450 г маку, 3 білки, 5 ст. л. цукру.

Приготування:

Опара: розкришіть дріжджі в миску, додайте тепле молоко, цукор і 1 ст. л. борошна. Залиште на 20 хвилин.

В опару додайте решту борошна, сіль та 2 жовтки. Замісіть ніжне тісто, накрийте плівкою й поставте в тепло на 40 хвилин. Після цього вимішуйте його ще 5 хвилин і дайте підійти повторно протягом 20 хвилин.

Для начинки перетріть мак, з'єднайте його з білками та цукром, добре перемішайте.

Розкачайте тісто у прямокутник товщиною 0,5–0,7 см. Рівномірно розподіліть начинку, підгорніть бокові краї на 2–3 см та згорніть у рулет.

Перекладіть випічку на деко з пергаментом швом донизу, змастіть збитим жовтком і випікайте при 180 градусах протягом 40–45 хвилин.

Традиційні шулики (ламанці) з маком і корицею

Традиційні шулики (ламанці) з маком і корицею Фото: Євген Клопотенко

Хрумкі хрусткі коржики, просочені теплим молочно-маковим соусом — найулюбленіші українські солодощі до Медового Спасу.

Інгредієнти:

Для тіста: 250 г борошна, 75 г вершкового масла, 100 г цукру, 1 яйце, 100 г сметани, 1 ст. л. маку, ½ ч. л. розпушувача, дрібка кмину та солі.

Для соусу: 100 г маку, 250 мл молока, 2 ст. л. меду, 1 ч. л. меленої кориці.

Приготування:

Змішайте борошно, розпушувач, кмин, сіль, мак і цукор. Додайте вершкове масло та перетріть руками.

Додайте яйце, сметану й замісіть туге тісто.

Розкачайте тісто між двома аркушами пергаменту в пласт товщиною 3 мм, часто наколіть виделкою та випікайте при 185 градусах приблизно 15 хвилин.

Для соусу з'єднайте в пательні мак, молоко, мед і корицю. Прогрійте на слабкому вогні 7–10 хвилин, постійно помішуючи.

Готовий корж поламайте руками на шматочки, викладіть у глибоку тарілку, щедро полийте соусом і подавайте з теплим чаєм або молоком.

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