1 серпня святкують Маковія: що несуть до церкви и чого робити не можна

Українці святкують Маковія 2025 – свято 1 серпня, яке відкриває серію церковних урочистостей в останньому місяці літа. Це Церковне Винесення Хреста, відоме як Медовий Спас 1 серпня, з освяченням меду, маку і букета "маковійчик".

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Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, дата святкування Винесення чесних древ животворчого Хреста (Маковії) у 2025 році припадає на 1 серпня, що відповідає святу Медовий Спас і є першою подією з церковних свят в серпні 2025.

Що святять на Маковія 2025 – Медовий Спас 1 серпня

Мед нового врожаю — символ достатку і Божої благодаті

Мак — знак родючості й захисту

Вода — для здоров’я та окроплення оселі

Фрукти, ягоди, хліб — як подяка Богу за урожай

Маковійчик — букет польових квітів з маковими голівками як оберіг

Святкування Маковія 2025 (або Медового Спаса, що відзначають 1 серпня) поєднує церковну пам’ять про сімох мучеників Маковеїв із народними традиціями врожаю. Це одне з найважливіших церковних свят в серпні 2025, яке відкриває серію Спасів.

У цей день віруючі несуть до храмів мед, мак, воду та букети "маковійчики".

Що таке маковійчик і чому його важливо освятити

Маковійчик — оберіг, який готують з різнотрав’я та несуть до церкви для освячення. Його зберігають у домі протягом року як захист від зла і недуг.

Маковійчик – це букет із 17 різних рослин, кожна з яких має символічне значення: духовне, магічне або лікувальне. За повір’ям, освячене зілля захищає оселю, приносить добробут і благополуччя, а сам обряд є важливою частиною української традиції.

Традиційно до маковійчика входять:

Голівки маку – захист від чар, побажання багатства.

Полин – оберіг від нечистої сили.

Колоски пшениці, ячменю чи вівса – для добробуту й урожаю.

М’ята – для здоров’я та сімейної злагоди.

Материнка – символ роду і зв’язку поколінь.

Ласкавець – для затишку в оселі.

Нагідки (календула), рута – проти хвороб.

Тирлич – аби женихи не обминали дівчину.

Соняшник – уособлення радості й сонця.

Калина – на жіноче щастя.

Любисток – для кохання.

Безсмертник, деревій, чорнобривці, петрів батіг, цикорій, чортополох – кожен має своє призначення.

Обв’язують букет кольоровою стрічкою – це не просто декор, а захист від пристріту. За давніми традиціями, якщо дівчина власноруч збере і посвятить маковійчик, то щасливо вийде заміж, а в її домі буде мир та достаток.

Що робити після освячення

Мед – треба з’їсти ложечку одразу після служби, при цьому загадати бажання. За народними віруваннями, воно обов’язково здійсниться.

Мак – зберігають у хаті, використовують у стравах або посипають ним пороги, щоб відлякати зло.

Воду – вживають під час недуги, окроплюють нею оселю, худобу, подвір’я.

Маковійчик – ставлять за іконами або на горищі. А перед Великоднем його спалюють – як потужний оберіг, який виконав свою місію.

Що заборонено святити на Маковій

В цьому святковому дні заборонено святити:

алкоголь,

м’ясні вироби,

екзотичні фрукти чи побутові речі.

Збереження меду, маку, води та маковійчика після церемонії має духовне значення — вони слугують оберегом і символом благополуччя.

Про що просити у молитві

У молитві просять благословення для мирської праці й здоров’я. Після освячення в церкві народ вірить, що дари принесуть достаток у дім й захист від недоброго.

У народі кажуть: "Прийшов Спас — пішло літо від нас", що символізує початок осіннього циклу. Також з 1 серпня починається Успенський піст — третій великий піст після Великодня та Петрового.

Народні прикмети на Маковія

Зібране зілля — найсильніше, воно приносить любов і щастя.

Свяченою водою окроплюють дім — для миру, захисту й достатку.

Першу ложку меду з’їдають на щасливе життя.

Сварки та лихі слова — під забороною. День має пройти в мирі.

Щирий піст — хоча короткий, але важливий, адже передує Успінню.

Свято Маковія 2025 (Медовий Спас 1 серпня) – це невіддільна (частина/ознака) частина української церковної традиції й народного календаря свят. Відзначає кінець літа й початок Успенського посту, є днем подяки за врожай та закликом до злагоди, здоров’я і добробуту. Цей день посідає особливе місце в українському календарі свят на серпень 2025.

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