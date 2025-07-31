1 серпня святкують Маковія: що несуть до церкви и чого робити не можна
Українці святкують Маковія 2025 – свято 1 серпня, яке відкриває серію церковних урочистостей в останньому місяці літа. Це Церковне Винесення Хреста, відоме як Медовий Спас 1 серпня, з освяченням меду, маку і букета "маковійчик".
Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, дата святкування Винесення чесних древ животворчого Хреста (Маковії) у 2025 році припадає на 1 серпня, що відповідає святу Медовий Спас і є першою подією з церковних свят в серпні 2025.
Що святять на Маковія 2025 – Медовий Спас 1 серпня
- Мед нового врожаю — символ достатку і Божої благодаті
- Мак — знак родючості й захисту
- Вода — для здоров’я та окроплення оселі
- Фрукти, ягоди, хліб — як подяка Богу за урожай
- Маковійчик — букет польових квітів з маковими голівками як оберіг
Святкування Маковія 2025 (або Медового Спаса, що відзначають 1 серпня) поєднує церковну пам’ять про сімох мучеників Маковеїв із народними традиціями врожаю. Це одне з найважливіших церковних свят в серпні 2025, яке відкриває серію Спасів.
У цей день віруючі несуть до храмів мед, мак, воду та букети "маковійчики".
Що таке маковійчик і чому його важливо освятити
Маковійчик — оберіг, який готують з різнотрав’я та несуть до церкви для освячення. Його зберігають у домі протягом року як захист від зла і недуг.
Маковійчик – це букет із 17 різних рослин, кожна з яких має символічне значення: духовне, магічне або лікувальне. За повір’ям, освячене зілля захищає оселю, приносить добробут і благополуччя, а сам обряд є важливою частиною української традиції.
Традиційно до маковійчика входять:
- Голівки маку – захист від чар, побажання багатства.
- Полин – оберіг від нечистої сили.
- Колоски пшениці, ячменю чи вівса – для добробуту й урожаю.
- М’ята – для здоров’я та сімейної злагоди.
- Материнка – символ роду і зв’язку поколінь.
- Ласкавець – для затишку в оселі.
- Нагідки (календула), рута – проти хвороб.
- Тирлич – аби женихи не обминали дівчину.
- Соняшник – уособлення радості й сонця.
- Калина – на жіноче щастя.
- Любисток – для кохання.
- Безсмертник, деревій, чорнобривці, петрів батіг, цикорій, чортополох – кожен має своє призначення.
Обв’язують букет кольоровою стрічкою – це не просто декор, а захист від пристріту. За давніми традиціями, якщо дівчина власноруч збере і посвятить маковійчик, то щасливо вийде заміж, а в її домі буде мир та достаток.
Що робити після освячення
- Мед – треба з’їсти ложечку одразу після служби, при цьому загадати бажання. За народними віруваннями, воно обов’язково здійсниться.
- Мак – зберігають у хаті, використовують у стравах або посипають ним пороги, щоб відлякати зло.
- Воду – вживають під час недуги, окроплюють нею оселю, худобу, подвір’я.
- Маковійчик – ставлять за іконами або на горищі. А перед Великоднем його спалюють – як потужний оберіг, який виконав свою місію.
Що заборонено святити на Маковій
В цьому святковому дні заборонено святити:
- алкоголь,
- м’ясні вироби,
- екзотичні фрукти чи побутові речі.
Збереження меду, маку, води та маковійчика після церемонії має духовне значення — вони слугують оберегом і символом благополуччя.
Про що просити у молитві
У молитві просять благословення для мирської праці й здоров’я. Після освячення в церкві народ вірить, що дари принесуть достаток у дім й захист від недоброго.
У народі кажуть: "Прийшов Спас — пішло літо від нас", що символізує початок осіннього циклу. Також з 1 серпня починається Успенський піст — третій великий піст після Великодня та Петрового.
Народні прикмети на Маковія
- Зібране зілля — найсильніше, воно приносить любов і щастя.
- Свяченою водою окроплюють дім — для миру, захисту й достатку.
- Першу ложку меду з’їдають на щасливе життя.
- Сварки та лихі слова — під забороною. День має пройти в мирі.
- Щирий піст — хоча короткий, але важливий, адже передує Успінню.
Свято Маковія 2025 (Медовий Спас 1 серпня) – це невіддільна (частина/ознака) частина української церковної традиції й народного календаря свят. Відзначає кінець літа й початок Успенського посту, є днем подяки за врожай та закликом до злагоди, здоров’я і добробуту. Цей день посідає особливе місце в українському календарі свят на серпень 2025.
Як повідомляв Фокус, нещодавно наречений знепритомнів біля вівтаря перед обітницею коханій.
Священник ПЦУ закликав працівників ТЦК молитися Іоанну Воїну.