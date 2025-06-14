Наречений знепритомнів біля вівтаря перед обітницею коханій: згодом з'ясувалася причина (відео)

25-річний наречений Густаву Шміц стояв біля вівтаря разом зі своєю коханою 23-річною Памелою, та раптово знепритомнів. У момент падіння його намагалися втримати на ногах священик та кохана, а ролик з падінням чоловіка став вірусним у соцмережах.

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В бразильському містечку Салете сталася незвична подія, коли 25-річний наречений Густаву Шміц стояв біля вівтаря разом зі своєю коханою 23-річною Памелою. Однак раптово чоловік утратив свідомість, а понад 200 гостей були шоковані побаченим. Попри спроби нареченої та священика втримати його на ногах, сам чоловік після урочистостей розповів ЗМІ, що ж сталося у день його весілля, повідомляє WhatstheJam.

Ролик з падінням чоловіка біля вівтаря став дуже вірусним серед бразильських користувачів — він набрав майже 6.8 млн переглядів, та майже 338 тис. лайків з десятками коментарів під відео.На кадрах можна побачити, як чоловік з жінкою стоять біля вівтаря, священик починає промовляти слова про обітницю, і в цю мить — наречений знепритомнів біля вівтаря перед 200 гостями.

"Тиждень перед цим був насиченим усіма приготуваннями. Сам день був увесь в поспіху: гості вже прибували, і було багато справ, які потрібно було вирішити. Я і так роками боровся з тривожністю – іноді я приймаю від неї ліки, але коли почалися урочистості, то я занервував", — розповів Густаву.

Він додав, що коли розпочалася частина промови обітниці, і вони мали пройти червоною доріжкою до вівтаря, то він повідомив їй, що недобре почувається. Дівчина подумала, що її обранець жартує, однак "вона не усвідомлювала, наскільки це серйозно".

"Коли я знепритомнів, вона схопила мій піджак, але я впав на її сукню, і вона не змогла мене втримати. Пастор підбіг і схопив мене за рукав, щоб я не вдарився головою об підлогу. Потім мій друг-лікар Едуарду швидко прибіг, перевірив мій пульс і разом з пастором надав мені першу допомогу", — розповів про ситуацію на весіллі чоловік.

Густаву додає, що коли його привели до тями, то він зміг підвестися та продовжити церемонію. Він додає, що загалом, крім цього інциденту, весілля минуло "чудово та неперевершено".

Раніше повідомлялося, що чоловік зник одразу після весілля. Кайлі розповіла, що її наречений зник одразу після церемонії, а пізніше з'ясувалося, що він пішов до її кузена.

Згодом стало відомо, як наречений відправився на рибалку за пів години до весілля. Грейсон Даунс потай від нареченої та гостей вирішив відпочити і вирушив на риболовлю.