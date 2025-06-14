Жених потерял сознание у алтаря перед клятвой невесте: впоследствии выяснилась причина (видео)

25-летний жених Густаву Шмиц стоял у алтаря вместе со своей возлюбленной 23-летней Памелой, но внезапно потерял сознание. В момент падения его пытались удержать на ногах священник и возлюбленная, а ролик с падением мужчины стал вирусным в соцсетях.

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В бразильском городке Салете произошло необычное событие, когда 25-летний жених Густаву Шмиц стоял у алтаря вместе со своей возлюбленной 23-летней Памелой. Однако внезапно мужчина потерял сознание, а более 200 гостей были шокированы увиденным. Несмотря на попытки невесты и священника удержать его на ногах, сам мужчина после торжества рассказал СМИ, что же произошло в день его свадьбы, сообщает WhatstheJam.

Ролик с падением мужчины у алтаря стал очень вирусным среди бразильских пользователей — он набрал почти 6.8 млн просмотров, и почти 338 тыс. лайков с десятками комментариев под видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина с женщиной стоят у алтаря, священник начинает произносить слова клятвы, и в этот момент жених потерял сознание у алтаря перед 200 гостями.

"Неделя перед этим была насыщенной всеми приготовлениями. Сам день был весь в спешке: гости уже прибывали, и было много дел, которые нужно было решить. Я и так годами боролся с тревожностью — иногда я принимаю от нее лекарства, но когда начались торжества, то я занервничал", — рассказал Густаву.

Он добавил, что когда началась церемония клятвы, и они должны были пройти по красной дорожке к алтарю, то он сообщил ей, что нехорошо себя чувствует. Девушка подумала, что ее избранник шутит, однако "она не осознавала, насколько это серьезно".

"Когда я потерял сознание, она схватила мой пиджак, но я упал на ее платье, и она не смогла меня удержать. Пастор подбежал и схватил меня за рукав, чтобы я не ударился головой об пол. Затем мой друг-врач Эдуарду быстро прибежал, проверил мой пульс и вместе с пастором оказал мне первую помощь", — рассказал о ситуации на свадьбе мужчина.

Густаву добавляет, что когда его привели в чувство, то он смог встать и продолжить церемонию. Он добавляет, что в целом, кроме этого инцидента, свадьба прошла "прекрасно и непревзойденно".

Ранее сообщалось, что мужчина исчез сразу после свадьбы. Кайли рассказала, что ее жених исчез сразу после церемонии, а позже выяснилось, что он ушел к ее кузену.

Впоследствии стало известно, как жених отправился на рыбалку за полчаса до свадьбы. Грейсон Даунс втайне от невесты и гостей решил отдохнуть и отправился на рыбалку.