Жених за полчаса до свадьбы отправился на рыбалку: что сделала жена (видео)

За полчаса собственной свадьбы Грейсон Даунс втайне от невесты и гостей решил отдохнуть и отправился на рыбалку.

Related video

В видео в TikTok он в шутку попросил не рассказывать об этом его будущей жене Эдди.

"Не говорите Эдди", — обратился он к зрителям в ролике, держа живую рыбу за рот голой рукой.

Перед тем, как отпустить рыбу, он рассказал, что надел смокинг и отправился ловить рыбу. Ролик быстро стал вирусным: его посмотрели миллионы зрителей и поставили почти 1 миллион лайков.

"Некоторые мужчины изменяют за 30 минут до свадьбы, а ты — ловишь рыбу. Молодец", — пошутил один из пользователей.

24-летний Грейсон рассказал изданию People, что это его "любимое хобби" с детства. Впоследствии он "познакомил" с рыбалкой Эдди, когда пара начала встречаться. Сейчас они часто проводят свободное время таким образом.

Мужчина уточнил, что хотел сделать этот день более особенным, отправившись на рыбалку. Пока люди украшали место церемонии, он рыбачил в пруду с утра и поймал 16 окуней.

"Я оставил удочку возле водоема на всякий случай, если снова появится возможность порыбачить. К счастью, меня выгнали из здания, где готовилась Эдди. Поэтому, перед тем, как гости спустились, чтобы занять места, я сделал несколько забросов и поймал еще одну рыбу", — добавил мужчина.

Вечером он рассказал жене, что рыбачил перед церемонией без нее. Эдди рассердилась и на следующее утро разбудила мужа и отправила снова на рыбалку.

Грейсон Даунс — кантри-певец и автор песен. С Эдди он познакомился в 2020 году. Их дружба переросла в романтические отношения лишь несколько лет спустя, а предложение мужчина сделал 7 октября 2023 года.

Ранее Фокус рассказывал, как 12-летний школьник из США совершил рыболовный подвиг. Он сумел за один день установить сразу три юниорских рекорда.

Недавно мужчина отправился на обычную рыбалку, а вернулся с находкой, которая могла бы быть доказательством по уголовному делу. Необычный улов рыбака вызвал бурное обсуждение в сети.