Наречений за пів години до весілля відправився на рибалку: що зробила дружина (відео)

За пів години власного весілля Грейсон Даунс потай від нареченої та гостей вирішив відпочити і вирушив на риболовлю.

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У відео в TikTok він жартома попросив не розповідати про це його майбутній дружині Едді.

"Не кажіть Едді", — звернувся він до глядачів у ролику, тримаючи живу рибу за рот голою рукою.

Перед тим, як відпустити рибу, він розповів, що вдягнув смокінг і відправився ловити рибу. Ролик швидко став вірусним: його переглянули мільйони глядачів й поставили майже 1 мільйон вподобань.

"Деякі чоловіки зраджують за 30 хвилин до весілля, а ти — ловиш рибу. Молодець", — пожартував один з користувачів.

24-річний Грейсон розповів виданню People, що це його "улюблене хобі" з дитинства. Згодом він "познайомив" з риболовлею Едді, коли пара почала зустрічатись. Зараз вони часто проводять вільний час таким чином.

Чоловік уточнив, що хотів зробити цей день більш особливим, вирушивши на риболовлю. Поки люди прикрашали місце церемонії, він рибалив у ставку зранку й упіймав 16 окунів.

"Я залишив вудку біля водойми про всяк випадок, якщо знову з'явиться можливість порибалити. На щастя, мене вигнали з будівлі, де готувалася Едді. Тож, перед тим, як гості спустилися, щоб зайняти місця, я зробив кілька закидів і спіймав ще одну рибу", — додав чоловік.

Увечері він розповів дружині, що рибалив перед церемонією без неї. Едді розсердилась і наступного ранку розбудила чоловіка й відправила знову на рибалку.

Грейсон Даунс — кантрі-співак та автор пісень. З Едді він познайомився у 2020 році. Їхня дружба переросла в романтичні стосунки лише кілька років потому, а пропозицію чоловік зробив 7 жовтня 2023 року.

Раніше Фокус розповідав, як 12-річний школяр із США здійснив рибальський подвиг. Він зумів за один день встановити відразу три юніорські рекорди.

Нещодавно чоловік вирушив на звичайну риболовлю, а повернувся зі знахідкою, яка могла б бути доказом у кримінальній справі. Незвичайний улов рибалки викликав бурхливе обговорення в мережі.