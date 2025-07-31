1 августа празднуют Маковея: что несут в церковь и чего делать нельзя

Украинцы празднуют Маковея 2025 — праздник 1 августа, который открывает серию церковных торжеств в последнем месяце лета. Это Церковное Вынесение Креста, известное как Медовый Спас 1 августа, с освящением меда, мака и букета "маковейчик".

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После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата празднования Вынесения честных древ животворящего Креста (Маковеи) в 2025 году приходится на 1 августа, что соответствует празднику Медовый Спас и является первым событием из церковных праздников в августе 2025.

Что святят на Маковея 2025 — Медовый Спас 1 августа

Мед нового урожая — символ изобилия и Божьей благодати

Мак — знак плодородия и защиты

Вода — для здоровья и окропления дома

Фрукты, ягоды, хлеб — как благодарность Богу за урожай

Маковийчик — букет полевых цветов с маковыми головками как оберег

Празднование Маковея 2025 (или Медового Спаса, отмечаемого 1 августа) сочетает церковную память о семи мучениках Маковеях с народными традициями урожая. Это один из важнейших церковных праздников в августе 2025, который открывает серию Спасов.

В этот день верующие несут в храмы мед, мак, воду и букеты "маковейчики".

Что такое маковейчик и почему его важно освятить

Маковейчик — оберег, который готовят из разнотравья и несут в церковь для освящения. Его хранят в доме в течение года как защиту от зла и недугов.

Маковейчик — это букет из 17 различных растений, каждое из которых имеет символическое значение: духовное, магическое или лечебное. По поверью, освященное зелье защищает дом, приносит благополучие и благополучие, а сам обряд является важной частью украинской традиции.

Традиционно в маковейчик входят:

Головки мака — защита от чар, пожелание богатства.

Полынь — оберег от нечистой силы.

Колоски пшеницы, ячменя или овса — для благополучия и урожая.

Мята — для здоровья и семейного согласия.

Душица — символ рода и связи поколений.

Ласкавец — для уюта в доме.

Ноготки (календула), рута — против болезней.

Горечавка — чтобы женихи не обходили девушку стороной.

Подсолнух — олицетворение радости и солнца.

Калина — на женское счастье.

Любисток — для любви.

Бессмертник, тысячелистник, бархатцы, петров кнут, цикорий, чертополох — каждый имеет свое назначение.

Обвязывают букет цветной лентой — это не просто декор, а защита от сглаза. По давним традициям, если девушка собственноручно соберет и посвятит маковейчик, то счастливо выйдет замуж, а в ее доме будет мир и достаток.

Что делать после освящения

Мед — надо съесть ложечку сразу после службы, при этом загадать желание. По народным верованиям, оно обязательно сбудется.

Мак — хранят в доме, используют в блюдах или посыпают им пороги, чтобы отпугнуть зло.

Воду — употребляют во время болезни, окропляют ею дом, скот, двор.

Маковейчик — ставят за иконами или на чердаке. А перед Пасхой его сжигают — как мощный оберег, который выполнил свою миссию.

Что запрещено святить на Маковееву

В этом праздничном дне запрещено святить:

алкоголь,

мясные изделия,

экзотические фрукты или бытовые вещи.

Сохранение меда, мака, воды и маковейчика после церемонии имеет духовное значение — они служат оберегом и символом благополучия.

О чем просить в молитве

В молитве просят благословения для мирского труда и здоровья. После освящения в церкви народ верит, что дары принесут достаток в дом и защиту от недоброго.

В народе говорят: "Пришел Спас — ушло лето от нас", что символизирует начало осеннего цикла. Также с 1 августа начинается Успенский пост — третий великий пост после Пасхи и Петрова.

Народные приметы на Маковея

Собранное зелье — самое сильное, оно приносит любовь и счастье.

Свяченой водой окропляют дом — для мира, защиты и достатка.

Первую ложку меда съедают на счастливую жизнь.

Ссоры и плохие слова — под запретом. День должен пройти в мире.

Искренний пост — хотя короткий, но важный, ведь предшествует Успению.

Праздник Маковея 2025 (Медовый Спас 1 августа) — это неотъемлемая (часть/признак) часть украинской церковной традиции и народного календаря праздников. Отмечает конец лета и начало Успенского поста, является днем благодарности за урожай и призывом к согласию, здоровью и благополучию. Этот день занимает особое место в украинском календаре праздников на август 2025.

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